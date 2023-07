【全國新聞】研究顯示只有近4成華裔美國人對中國有好感

【KTSF 尹晉豪報導】

一份研究報告顯示,除了華裔美國人以外,大部份亞裔美國人都對自己的祖籍國家有好感。

Pew研究中心在2022年7月5號至2023年1月27號期間,對成年的亞裔美國人展開一份多種語言的民意調查,關於他們對亞洲國家和他們的祖籍國家是否有好感。

結果顯示,參與研究的亞裔美國人當中,大部份都對美國、日本、南韓和台灣有好感,近3成的人對印度,菲律賓和越南有好感,只有近1成半的人對中國有好感。

有近9成日裔美國人和台灣裔美國人,對他們的祖籍國家有好感,大部份南韓裔、印度裔、菲律賓裔和越南裔的美國人,對祖籍國家有好感,但只有近4成的華裔美國人對中國有好感。

雖然大部份亞裔美國人對自己的祖籍國家有好感,但近7成半表示不會想移居到該處,而想移居到自己祖籍國家的亞裔美國人就表示,之所以會移居是希望能夠更親近自己的家人和朋友,加上當地的生活成本較低。

