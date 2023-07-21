【全國新聞】研究顯示只有近4成華裔美國人對中國有好感

【KTSF 尹晉豪報導】

一份研究報告顯示，除了華裔美國人以外，大部份亞裔美國人都對自己的祖籍國家有好感。

Pew研究中心在2022年7月5號至2023年1月27號期間，對成年的亞裔美國人展開一份多種語言的民意調查，關於他們對亞洲國家和他們的祖籍國家是否有好感。

結果顯示，參與研究的亞裔美國人當中，大部份都對美國、日本、南韓和台灣有好感，近3成的人對印度，菲律賓和越南有好感，只有近1成半的人對中國有好感。

有近9成日裔美國人和台灣裔美國人，對他們的祖籍國家有好感，大部份南韓裔、印度裔、菲律賓裔和越南裔的美國人，對祖籍國家有好感，但只有近4成的華裔美國人對中國有好感。

雖然大部份亞裔美國人對自己的祖籍國家有好感，但近7成半表示不會想移居到該處，而想移居到自己祖籍國家的亞裔美國人就表示，之所以會移居是希望能夠更親近自己的家人和朋友，加上當地的生活成本較低。

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