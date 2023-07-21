【灣區新聞】舊金山面對企業遷離和毒品猖獗問題 布里德談對策

【KTSF 歐志洲報導】

針對舊金山（三藩市）面對企業遷離和公開售賣毒品活動的問題，市長布里德表示，開始見到的效應和接下來需要做的工作。

市長布里德表示，幾個月前提出的市中心經濟恢復計劃，過去對一個地方有特定的商業用途，要將這個概念做改變，讓市中心有更多混合用途建築物，例如辦公樓同樣可以有居住或科研用途。

市府目前正在減少改變建築物用途的所需程序，譬如說一般住屋項目，必須包括一定的空間，但是以前建的辦公樓不會有這種空間，因此要改裝成住屋的話，不應該再有這類限制。

布里德說：「我們在聚焦於恢復經濟的時候，要讓人們更加容易的做生意，所以需要改革稅務機制，我們已經延遲了一些稅務的收取，並也提供獎勵，例如要在Powell街做生意的人。」

針對許多市民和外界關注的田德隆區的公開售賣和使用毒品活動，布里德指出，自5月底至7月9日的這段時間內，已經有超過兩百人被逮捕，其中有101人是賣毒者，有115人是毒品使用者，沒收了14公斤的毒品和約26,000元的現金。

布里德指出，沒收到的芬太尼，足以殺死210萬人，過去的執法政策，並沒有針對濫用毒品的人士，對於現在也逮捕他們，布里德也這樣解釋：「一些人不喜歡我們逮捕嗜賭者，但你要是身上有非法毒品，並走在我們的街上的話，而尤其是這些毒品，正是有殺死人的效應的話，對我來所，這就像是身上帶槍，我們必須這樣看待。」

布里德指出，不久後還會公佈對抗公開賣毒問題的新舉動。

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