【灣區新聞】舊金山面對企業遷離和毒品猖獗問題 布里德談對策

【KTSF 歐志洲報導】

針對舊金山(三藩市)面對企業遷離和公開售賣毒品活動的問題,市長布里德表示,開始見到的效應和接下來需要做的工作。

市長布里德表示,幾個月前提出的市中心經濟恢復計劃,過去對一個地方有特定的商業用途,要將這個概念做改變,讓市中心有更多混合用途建築物,例如辦公樓同樣可以有居住或科研用途。

市府目前正在減少改變建築物用途的所需程序,譬如說一般住屋項目,必須包括一定的空間,但是以前建的辦公樓不會有這種空間,因此要改裝成住屋的話,不應該再有這類限制。

布里德說:「我們在聚焦於恢復經濟的時候,要讓人們更加容易的做生意,所以需要改革稅務機制,我們已經延遲了一些稅務的收取,並也提供獎勵,例如要在Powell街做生意的人。」

針對許多市民和外界關注的田德隆區的公開售賣和使用毒品活動,布里德指出,自5月底至7月9日的這段時間內,已經有超過兩百人被逮捕,其中有101人是賣毒者,有115人是毒品使用者,沒收了14公斤的毒品和約26,000元的現金。

布里德指出,沒收到的芬太尼,足以殺死210萬人,過去的執法政策,並沒有針對濫用毒品的人士,對於現在也逮捕他們,布里德也這樣解釋:「一些人不喜歡我們逮捕嗜賭者,但你要是身上有非法毒品,並走在我們的街上的話,而尤其是這些毒品,正是有殺死人的效應的話,對我來所,這就像是身上帶槍,我們必須這樣看待。」

布里德指出,不久後還會公佈對抗公開賣毒問題的新舉動。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。