【科技新聞】屏幕生產現阻滯 iPhone 15恐難以9月面世

有線新聞

蘋果公司9月發布新手機,據報屏幕生產出現問題,未知會否影響發布時間。亦有消息指蘋果正秘密研發「Apple GPT」以抗衡其他人工智能設備的挑戰。

一向在9月發布新iPhone的蘋果公司今年可能有「阻滯」。外電The Information引述消息指,蘋果新款貴價版手機iPhone 15 Pro 和 Pro Max邊框將會大幅收窄,擴大屏幕範圍但手機體積維持不變。報道指供應商組裝過程遇到困難,有機會令部分機款缺貨。

類似情況前年蘋果部署推出智能手表時亦曾經發生,導致新產品推遲一個月發布,但據報今次或者只會影響產量,蘋果將爭取如期發布新iPhone。

距離新機發布尚餘一個多月,市傳新機有可能放棄一直沿用的Lightning接口,改用Type-C以符合歐盟規定,傳統的音量按鈕亦會消失。

除了新手機備受關注,蘋果亦積極加快軟件方面的發展。彭博引述消息指,蘋果正秘密研發人工智能AI語言模型及聊天機械人程式「Apple GPT」,與OpenAI的ChatGPT及Google的Bard抗衡。

有分析認為,雖然蘋果逾一半收入來自iPhone,亦有人工智能語音助理Siri,但如果公司不加快步伐搶攻人工智能市場,有可能影響公司長遠發展。

