【全國新聞】北卡羅來納州受龍捲風吹襲 肯塔基州等地發洪水警告

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全國多地繼續受極端天氣影響部份地區繼續酷熱，北卡羅來納州受龍捲風吹襲，多處房屋倒塌，另外，國家氣象局對肯塔基州等地發佈洪水警告，肯塔基州進入緊急狀態。

龍捲風席捲北卡羅來納州，造成連串的破壞。

龍捲風倖存者Brian Varnell說：「後面是我姐妹的家，完全被摧毀了，我姨的家就在這裡，亦幾乎消失了。」

水位快速上漲，滲透到屋內和汽車內，肯塔基州東部的道路變成河流，洪水引發Mayfield縣的緊急狀態。

肯塔基州州長Andy Beshear說：「較早前我宣布進入緊急狀態。」

週六，在賓夕法尼亞州，洪水淹沒了一架汽車，車上有三母子，母親喪生，兩名分別2歲和9個月的幼童仍然失蹤，當局因為天氣惡劣因素，暫停了搜救工作。

非弁利消防公司局長Tim Brewer說：「我們要求所有人遠離洪水區。」

與此同時，破記錄的高溫，繼續打破亞利桑那州鳳凰城地區的記錄，當地連續二十天超過華氏110度。

在佛羅里達州，高溫連續近四十天突破100度，邁阿密當局初步批准了一項措施，規定在高溫90度以上，必須為戶外工作人員提供陰涼休息處和飲用水。

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