【全國新聞】北卡羅來納州受龍捲風吹襲 肯塔基州等地發洪水警告

全國多地繼續受極端天氣影響部份地區繼續酷熱,北卡羅來納州受龍捲風吹襲,多處房屋倒塌,另外,國家氣象局對肯塔基州等地發佈洪水警告,肯塔基州進入緊急狀態。

龍捲風席捲北卡羅來納州,造成連串的破壞。

龍捲風倖存者Brian Varnell說:「後面是我姐妹的家,完全被摧毀了,我姨的家就在這裡,亦幾乎消失了。」

水位快速上漲,滲透到屋內和汽車內,肯塔基州東部的道路變成河流,洪水引發Mayfield縣的緊急狀態。

肯塔基州州長Andy Beshear說:「較早前我宣布進入緊急狀態。」

週六,在賓夕法尼亞州,洪水淹沒了一架汽車,車上有三母子,母親喪生,兩名分別2歲和9個月的幼童仍然失蹤,當局因為天氣惡劣因素,暫停了搜救工作。

非弁利消防公司局長Tim Brewer說:「我們要求所有人遠離洪水區。」

與此同時,破記錄的高溫,繼續打破亞利桑那州鳳凰城地區的記錄,當地連續二十天超過華氏110度。

在佛羅里達州,高溫連續近四十天突破100度,邁阿密當局初步批准了一項措施,規定在高溫90度以上,必須為戶外工作人員提供陰涼休息處和飲用水。

