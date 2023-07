【灣區新聞】史丹福大學校長Marc Tessier-Lavigne宣布8月底離職

【KTSF 張麗月報導】

史丹福大學校長Marc Tessier-Lavigne因為參與撰寫的科學研究文章,準確性令人質疑,因此他週三宣布於8月底離職。

Lavigne在史丹福大學做了近七年校長,他週三致信給教職員,透露他將於下月底離職。

消息指,他多年前有份撰寫的科學研究論文,裡面包含的數據,其準確性令人質疑,因此校方董事會去年底聘請顧問公司展開獨立調查。

事件首先由史丹福大學的校報揭露,報導指Lavigne有可能幫助出版一些科學研究論文,好像在EMBO科學叢刊上登載的文章,但他明知這些研究文章含有不實錯誤的數據,EMBO科學叢刊也正在審查這些研究論文。

執行調查的顧問公司表示,這些研究文章寫明作者是Lavigne,而且在某些情況下,Lavigne更是文章的記者,因此他要對這些研究文章負上最終的責任。

Lavigne在生物科技界享負盛名,他曾經在生物科技公司Genentech工作過,之後加入史丹福大學擔任教授,後來更加出任該校的校長。

Lavigne表示,他退下來是因為不想有關他的爭論,影響到他領導大學的能力。

他透露將會繼續留在史丹福擔任生物教授,也會繼續從事有關腦部發展和神經組織退化的研究。

