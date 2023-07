【灣區新聞】史丹佛醫療保健計劃醫生及實習生抗議勞資合約未達協議（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

史丹佛醫療保健計劃的駐院醫生及實習生舉行集會,抗議過去七個月來,一直未能與僱主達成勞資合約協議。

代表史丹佛保健計劃駐院醫生及實習生的工會發起集會,數十名駐院醫生及實習生還有支持者,利用午休時間,在史丹佛醫院入口舉牌抗議要求提高工資,提高住房、食品和托兒津貼。

代表醫生表示,在生活費高的Palo Alto,有醫生負擔不起房屋而睡在車內。

駐院醫生Philip Sossenheimer說:「我們工作負荷量大,工資過低,他們(醫院)無法抹去事實,我們一位駐院醫生與伴侶和孩子一起住在廂型車,因為他們負擔不起Palo Alto的活費用和托兒費,他們無法抹去這個事實。」

目前史丹佛保健計劃的駐院醫生年薪將近8萬元,再加上房屋津貼等福利,醫生們表示,他們要求一份公平的合約,將患者和醫生的福祉置於利潤之上,工會指出,史丹佛保健計劃去年獲利將近8億。

有人就建議,應該砍掉高層的年薪,給予第一線醫護人員公平的合約。

加州平稅局委員Sally Lieber說:「我負責監管19個縣的物業稅,如果你以前沒有聽說過,史丹佛的物業稅,在我們州得到史無前例,獨一無二的特別優惠,所以是的,他們每年賺到近8億。」

針對駐院醫生的訴求,史丹佛醫療保健計劃回應,表示尊重駐院醫生集會的權利,並繼續致力於「支持駐院醫生其深造教育和臨床培訓的協議」,包括有競爭力的工資。

