【灣區新聞】南舊金山屋主渡假期間 房屋被遊民霸佔

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南舊金山（南三藩市）一間屋的屋主去渡假期間，房屋被一個遊民霸佔，為屋主照顧寵物的一名華裔女人發現後報警，警方拘捕了疑犯，但房屋裡面一遍混亂，估計損失高達2萬元。

San Mateo縣地檢官Steve Wagstaffe對本台表示，案發地點位於南舊金山Lassen街500號地段，上星期六下午，為屋主照顧貓，姓馬的女人，發現屋裡面有一個男人，那個男人口口聲聲說自己是屋主，又說馬女士找錯了地址。

馬女士於是打電話給兩名屋主，屋主之後報警，警方抵達之後，打電話進住宅，男子接電話並報上虛假的名字，警方與他對峙兩小時，期間他一度向警方揮舞一把刀，最後警方出動特警隊進入房屋拘捕他。

被捕男子是43歲的北灣Forestville居民Levi Joe Smith，目前無家可歸，地檢處表示，案發時，兩名屋主在渡假，疑犯涉嫌從住宅後面一道玻璃門闖進屋裡面。

雖然他沒有偷東西，但在屋內亂丟垃圾和食物，屋主估計造成損失高達2萬元。

地檢處控告涉案男子住宅盜竊，向警員作出恐嚇行為以及提供虛假身份，目前他被關押候審，保釋金為75,000元。

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