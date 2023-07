【灣區新聞】南舊金山屋主渡假期間 房屋被遊民霸佔

【KTSF】

南舊金山(南三藩市)一間屋的屋主去渡假期間,房屋被一個遊民霸佔,為屋主照顧寵物的一名華裔女人發現後報警,警方拘捕了疑犯,但房屋裡面一遍混亂,估計損失高達2萬元。

San Mateo縣地檢官Steve Wagstaffe對本台表示,案發地點位於南舊金山Lassen街500號地段,上星期六下午,為屋主照顧貓,姓馬的女人,發現屋裡面有一個男人,那個男人口口聲聲說自己是屋主,又說馬女士找錯了地址。

馬女士於是打電話給兩名屋主,屋主之後報警,警方抵達之後,打電話進住宅,男子接電話並報上虛假的名字,警方與他對峙兩小時,期間他一度向警方揮舞一把刀,最後警方出動特警隊進入房屋拘捕他。

被捕男子是43歲的北灣Forestville居民Levi Joe Smith,目前無家可歸,地檢處表示,案發時,兩名屋主在渡假,疑犯涉嫌從住宅後面一道玻璃門闖進屋裡面。

雖然他沒有偷東西,但在屋內亂丟垃圾和食物,屋主估計造成損失高達2萬元。

地檢處控告涉案男子住宅盜竊,向警員作出恐嚇行為以及提供虛假身份,目前他被關押候審,保釋金為75,000元。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。