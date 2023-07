【灣區新聞】舊金山警方拘捕一男子 涉嫌和幾十宗爆竊案有關

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山(三藩市)警方宣佈拘捕一名男子,他涉嫌和市內幾十宗爆竊案有關,他在週二提堂,否認29宗控罪。

舊金山警方表示,在今年2月23日到本月3日期間,調查市內18宗不同爆竊案時,相信全部案件都是由同一名匪徒犯案。

經調查後,發現涉案男子是29歲舊金山市民Patrick Potter,警方向他發出拘捕令,並發現他違反假釋規定,正遭到加州懲教局通緝。

舊金山警方本月6日在東灣奧克蘭(屋崙)將他拘捕,舊金山地檢官謝安宜週三宣佈,起訴他29宗商店盜竊、入屋和汽車爆竊的控罪,包括3宗一級入屋爆竊、11宗二級爆竊、6宗收取或購買贓物、4宗刑事毀壞等等,他涉嫌在舊金山多個地區偷走手提電腦、遊戲機和包裹等。

被告在週二出庭否認所有控罪,將會在下星期二再度上庭。

法庭拒絕他保釋,一旦罪成將會面臨超過25年監禁。

謝安宜表示,爆竊案對舊金山的商業和市民影響深遠,將會確保犯罪者負上刑責,還受害人一個公道。

