【灣區新聞】舊金山警方拘捕一男子 涉嫌和幾十宗爆竊案有關

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山（三藩市）警方宣佈拘捕一名男子，他涉嫌和市內幾十宗爆竊案有關，他在週二提堂，否認29宗控罪。

舊金山警方表示，在今年2月23日到本月3日期間，調查市內18宗不同爆竊案時，相信全部案件都是由同一名匪徒犯案。

經調查後，發現涉案男子是29歲舊金山市民Patrick Potter，警方向他發出拘捕令，並發現他違反假釋規定，正遭到加州懲教局通緝。

舊金山警方本月6日在東灣奧克蘭（屋崙）將他拘捕，舊金山地檢官謝安宜週三宣佈，起訴他29宗商店盜竊、入屋和汽車爆竊的控罪，包括3宗一級入屋爆竊、11宗二級爆竊、6宗收取或購買贓物、4宗刑事毀壞等等，他涉嫌在舊金山多個地區偷走手提電腦、遊戲機和包裹等。

被告在週二出庭否認所有控罪，將會在下星期二再度上庭。

法庭拒絕他保釋，一旦罪成將會面臨超過25年監禁。

謝安宜表示，爆竊案對舊金山的商業和市民影響深遠，將會確保犯罪者負上刑責，還受害人一個公道。

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