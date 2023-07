【KTSF】

一個來自荷蘭的55歲遊客月初遊覽舊金山(三藩市)時,被一架電動滑板車撞倒,送院後搶救不治,消息現在才公佈。

根據The Mercury News報導,本月8日,來自荷蘭的55歲男子Frans Alst,在Market街夾4街被電動滑板車撞倒,他送院時情況危殆,當局未有公佈他何時離世。

警方指案發後,肇事電動滑板車司機留在現場配合調查,警方未有透露司機是否會負上刑責。

交通局指,未知道涉案的電動滑板車是私人擁有,抑或是受當局監管的出租滑板車。

死者家屬本週由荷蘭來到舊金山,在案發地點繫上橙絲帶,荷蘭駐舊金山總領事館正協助死者家屬。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。