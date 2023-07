【灣區新聞】舊金山工務局前局長貪污案 中國發展商引渡美國面對控訴（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

涉及舊金山工務局前局長Mohammed Nuru貪污案的一名中國發展商,從英國引渡來美國之後,在舊金山聯邦法院出庭面對聯邦司法部的控訴。

聯邦司法部發表聲明,70歲的Zhang Li是廣州一間地產發展公司的創辦人兼執行長,他也是總部設於中半島Foster City Z&L地產公司的執行長,他面對涉嫌賄賂Nuru的指控,週二晚間在聯邦法庭出庭應訊。

而Zhang Li所管控的Z&L地產公司,也被控電匯欺詐,公司被指涉嫌為位於舊金山Fulton街555號的混合發展項目,給Nuru提供賄金和禮物,以換取市府在發展項目的審批過程中給予優惠待遇。

聯邦司法部表示,70歲的Zhang Li是中國籍廣州人,司法部控告他一項串謀違反誠信服務的欺詐罪名。

起訴書指,Li為Nuru在2018年的一次中國行程中提供食物、飲料、豪華住宿和接送服務,目的是要影響Nuru在Fulton街555號的發展項目中,在市府決策和審批過程中給予特殊的待遇,而這間公司同樣面對誠信服務欺詐和誠信服務電匯欺詐,公司被指幫助支出賄金。

Zhang Li之前已經在2021年5月的起訴書中面對控訴,他在2022年12月到達英國時被逮捕,經過六個月後終於同意引渡來美國。

Zhang Li現在獲保釋候審,要是他遵守和司法部暫緩起訴協議中的條文,指控在三年後將撤銷。

但是Z&L公司在認罪協議下,將交付一百萬的罰款,並同意遵守一項司法部認可的企業合規計劃,整頓公司內部並制定政策,達到守法的目標。

前舊金山工務局局長Nuru貪污案件,涉及14個人或公司,而主要被告Nuru被判處監禁在聯邦監獄84個月。

