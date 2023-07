【KTSF】

聖荷西週二晚發生今年第27宗致命車禍,一個嬰兒死亡,一名婦女與另一名女童受重傷。

警方週二晚將近午夜時分接報,一架Chery Tahoe SUV行經東聖荷西King Road,在靠近Havana Drive的路口,撞到正在過馬路的一名婦女及兩個小孩,其中一名女嬰當場死亡,婦女跟另一名女童受重傷,但週三早上傷勢已穩定。

司機留在現場接受調查,沒有跡象顯示受酒精或藥物影響。

警方表示,車禍發生時,司機的交通燈號是綠色,而三名行人在沒有斑馬線的地方過馬路。

這是聖荷西今年第27宗致命車禍,至今已有17個行人死亡。

