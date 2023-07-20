【加州新聞】洛杉磯有幸運兒獨贏Powerball樂透10億獎金

July 20, 2023 新聞, 灣區新聞, 熱點關注

【KTSF】

累積頭獎獎金10億8千萬美元的Powerball彩票，最終由南加州洛杉磯的幸運兒一注獨中，另外有7位幸運兒中五個號碼，當中3張是在灣區售出。

週三晚開彩的Powerball一注獨中，累積頭獎獎金10億8千萬美元，是Powerball史上第三大的獎金，也是美國彩票中第六大的獎金。

得獎者如果選擇一筆過拿現金的話，現金總值5億5810萬元，或者可以分期29年領取，得獎者可以選擇隱藏身份，他目前仍然未露面。

而中獎的彩票是在南加州洛杉磯市中心Wall St一間小型的士多售出，售出的店舖同樣亦可得獎金100萬，士多老闆又會怎樣運用獎金呢？

老闆Herrera說：「我要擴充店鋪，賣更多商品，更好服務民眾，是我目前的想法。」

週三晚開彩也有7位幸運兒中五個號碼，當中3張是在灣區售出，包括位於舊金山Mission街4950號的Safeway超市、南灣Santa Clara縣Franklin街1590號的7-11便利店、東灣Hayward West Tennyson Road 583號的Steve’s Liquors商店，他們將會贏得約45萬元。

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