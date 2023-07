【加州新聞】洛杉磯有幸運兒獨贏Powerball樂透10億獎金

【KTSF】

累積頭獎獎金10億8千萬美元的Powerball彩票,最終由南加州洛杉磯的幸運兒一注獨中,另外有7位幸運兒中五個號碼,當中3張是在灣區售出。

週三晚開彩的Powerball一注獨中,累積頭獎獎金10億8千萬美元,是Powerball史上第三大的獎金,也是美國彩票中第六大的獎金。

得獎者如果選擇一筆過拿現金的話,現金總值5億5810萬元,或者可以分期29年領取,得獎者可以選擇隱藏身份,他目前仍然未露面。

而中獎的彩票是在南加州洛杉磯市中心Wall St一間小型的士多售出,售出的店舖同樣亦可得獎金100萬,士多老闆又會怎樣運用獎金呢?

老闆Herrera說:「我要擴充店鋪,賣更多商品,更好服務民眾,是我目前的想法。」

週三晚開彩也有7位幸運兒中五個號碼,當中3張是在灣區售出,包括位於舊金山Mission街4950號的Safeway超市、南灣Santa Clara縣Franklin街1590號的7-11便利店、東灣Hayward West Tennyson Road 583號的Steve’s Liquors商店,他們將會贏得約45萬元。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。