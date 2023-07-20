【營養知多D】 – 以形補形補出禍﹗為您拆解以形補形謬誤 July 20, 2023 none (Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.) 版權所有，不得轉載。 營養知多D您喜歡的新聞 新聞 華裔牙醫徐麗麗謀殺案 死者男友被捕後自殺亡（視頻） October 28, 2022 新聞, 灣區新聞, 華人社區, 熱點關注 東灣奧克蘭華裔牙醫徐麗麗謀殺案，警方週五清晨拘捕了徐麗麗的男朋友Nelson Chia… Read more […] 新聞 駐英國曼徹斯特中領館人員涉毆打香港示威者 當事人述事發經過（視頻） October 20, 2022 新聞, 熱點關注 中國駐英國曼徹斯特領事館外，上週日和平抗議期間，被領事館人員毆打的示威者，週三由英國前保守黨領袖陪同… Read more […] 新聞 Blue Origin週一火箭升空任務失敗 September 13, 2022 新聞, 全國消息, 熱點關注 Amazon執行主席Jeff Bezos的火箭公司Blue Origin，星期一的火箭升空任務失敗… Read more […] 新聞 Santa Clara縣4月恢復徵收16個縣公園停車費 March 11, 2021 新聞, 灣區新聞, none, 熱點關注 南灣Santa Clara縣將從4月開始恢復徵收16個縣公園的停車費… Read more […] 新聞 Meta數周內解封特朗普FB、IG 倘發布暴力內容將再停號 January 26, 2023 新聞, 全國消息, 熱點關注 社交媒體公司Meta宣布，將在未來數周內解封美國前總統特朗普的Facebook及Instagram帳… Read more […] 灣區新聞 【灣區新聞】聖荷西警方拘22名通緝犯 涉多宗性侵案 April 13, 2023 灣區新聞, 新聞, 熱點關注 聖荷西警方性侵犯調查組在今年3月的一次行動中，逮捕了22名受通緝的疑犯… Read more […]
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