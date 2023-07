【KTSF】

串流平台Netflix宣佈,美國和英國地方的新會員,將不能再購買無廣告的基本月費計劃。

串流平台Netflix指,不會再提供最平的無廣告月費計劃予美國和英國地方的新會員,或者重新購買的會員。

Netflix的基本計劃在美國每月10美元、在英國每月7英鎊。

Netflix表示,現有的基本會員可以保留他們的計劃,Netflix此舉旨在推動用戶購買11月推出月費7美元的含廣告計劃,該計劃平均每小時播放四分鐘不可跳過的廣告。

Netflix上個月已經取消了在加拿大的基本月費計劃。

