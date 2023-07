【灣區新聞】Santa Clara縣華裔法官尤治玉獲選為加州法官協會主席（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

Santa Clara縣華裔法官尤治玉(Erica Yew),獲選為加州法官協會主席,是該組織歷來首位亞裔女主席,南灣民選官員為她舉行慶祝會。

約有150名嘉賓出席了週二傍晚在聖荷西,為慶祝尤治玉法官獲選為加州法官協會主席的活動。

尤治玉在2001年成為Santa Clara縣歷來首位亞裔女法官,22年後的今天,該縣目前有15位亞裔女法官,可以稱她為先鋒。

加州眾議員羅達倫(Evan Low)說:「這顯示了亞裔和亞裔女性,是能夠在重要的職位上有出色的表現。」

加州法官協會自1929年成立,有超過2300會員,也是全美國最大的法官協會之一,尤治玉是歷來第二位亞裔主席,也是第一位亞裔女主席。

尤治玉說:「我想要做的,是聚集所有法官,透過新成立的同伴協助計劃,互相扶持,以讓我們可以能夠在工作上有最好的表現,我們也要確保能夠為訴訟當事人提供所需的服務,這包括讓民眾有效接觸司法程序的機會,比如說讓人們可以遙距出庭,我也希望能夠幫助法官們,能夠在日常工作壓力和家庭生活找到平衡點,以讓大家在法庭中能夠有最好的表現。」

對自己成功的座右銘,尤治玉歸功於父母的栽培。

尤治玉說:「他們一直強調教育和努力的重要,我母親一直說一山還有一山高,不要讓自己太過自大,要謙虛,所以我希望我的工作態度與謙虛,和對所有人的尊敬,能夠建立合作關係,在加州司法界中,能夠有好的成果。」

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。