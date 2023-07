【灣區新聞】胡佛檔案館東亞館藏部主任說明兩蔣日記文物歸屬（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

暫存於史丹福大學胡佛檔案館的兩蔣日記的去向有重大發展,美國聯邦法院7月11日裁定,這批兩蔣日記文物歸屬應為台灣國史館,這宗訴訟的原告方胡佛檔案館,對於裁決結果表示尊重以及欣慰,全程參與蔣家日記有關安排和保存的胡佛檔案館東亞館藏部主任林孝庭,週三接受本台專訪說明情況。

史丹福大學胡佛檔案館暫存兩位已故中華民國總統蔣介石和蔣經國的兩蔣日記,已經有將近18年了,來自世界各地的學者和民眾都可以在檔案館內看到所有兩蔣日記的複製版文件。

如今兩蔣日記共51箱文件,經由位於聖荷西的聯邦法院判決,跟隨台灣司法判決結果,從善如流裁定歸屬為台灣國史館。

林孝庭說:「美國的聯邦法院尊重台灣的地方法院以及高等法院判決的結果,台灣的法院在去年判決的結果是,將這個文物基本上是歸由台灣的國史館來進行管理的工作,那這段時間蔣方智怡女士以及蔣孝嚴先生,對這樣一個判決還是有些疑慮,可是經過了大概將近過去一年,這樣的時間的溝通跟化解之後,國史館終於與蔣友梅女士,還有蔣孝嚴先生也達成了一個協議,所以所有的文物都歸由國史館來進行管理跟保存的工作。」

那麼接下來胡佛檔案管會怎麼做呢?

林孝庭說:「從7月11號的判決下來之後,基本上目前有一個月的時間,美國法院會等候有沒有任何其他在訴訟案的家屬提出上訴,提出這個反駁或者是提出上訴,如果說在這一個月時間,沒有任何一方再提出爭議的話,那這個案子就落幕了,然後在8月13號這個案子在一個月的時間落幕之後,胡佛檔案館將有另外一個月的時間,與台北的國史館進行聯繫跟交接,把所有的相關的歷史文物順利的運回到台灣。」

這批蔣家日記是在2005年,蔣經國三公子蔣孝勇的遺孀蔣方智怡與胡佛簽約,由胡佛暫存這批珍貴文物,並授權胡佛逐步將之複製與公開,林孝庭全程參與了整個過程,他說很欣慰日記的歸屬塵埃落定。

林孝庭說:「從胡佛檔案館接收兩蔣日記文物以來,我們就只有抱持著一個宗旨,那就是我們希望以學術研究為最高目的,然後盡可能讓這些珍貴的日記的內容,對全世界的學者來公開,然後推進學術的研究,這是我們唯一的目標,我們不打算永久佔有這批的文物,也不打算透過這些文物,來進行甚麼營利或是牟利的事情,所以對於胡佛來說,經歷這麼漫長的訴訟案,如今能夠看到落幕,其實對於胡佛檔案館來說,也是感到很欣慰,對於胡佛研究所來說,我們是一個階段性的任務達成了。」

這批文物的歸屬,涉及史丹福大學、蔣家家屬,以及台灣國史館等多方纏訟,林孝庭說明,當初史丹福大學之所以在聯邦法院提出這宗歸屬權訴訟的背景。

林孝庭說:「大概從2011年左右開始吧,一直到今天,先後在台灣跟美國兩地有兩個訴訟案,一個是台灣地區的訴訟案,由台灣的國史館,以及蔣家各方的家屬,對於宣稱擁有文物所有權的這些家屬們進行一個訴訟案,那在美國加州這邊,美國的聯邦法院從2013年的9月開始,史丹福大學也在美國這裡,另外開啟一個訴訟案,主要是針對兩蔣文物的所有權歸屬問題,我們希望進行一個釐清,所以這個訴訟案到今天已經經歷了將近十年左右。」

林孝庭強調,未來日記正本交還給台灣,複製文件還是會全數留在胡佛,供外界查閱。

