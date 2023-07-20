【全國新聞】男子在新墨西哥州與執法人員駁火時被警察開槍打死

【KTSF 尹晉豪報導】

週末一名男子在新墨西哥州與執法人員駁火時被警察開槍打死，警方聲稱，涉案男子開車經過邊境檢查站，有13個人藏在車內。

片段顯示，週日在新墨西哥州Las Cruces，警員與一名司機駁火之前的叫喊聲：「伸手，把你的手伸出窗外，把你的手伸出窗外，伸手。」

當局指，涉案男子拒捕，並繼續開車，期間司機有開槍。

DONA ANA縣警表示，兩名警員注意到這輛卡車，在一個油站，拉著一輛輪胎爆裂的拖車，警員試圖阻止它，當其中一個輪胎中擦出火花時，司機依然沒有停下來。

警方指，這位司機的行車速度達到了每小時70英里，行車記錄儀拍攝到卡車停下來的一刻。

警方指，邊境巡邏隊通知他們，有人躲在拖車內的交通桶下，片段中，大家可以看到其中一個桶在移動，有人從桶裡面探出頭來，亦可以聽到司機說他有槍，並揚言要自殺。

縣警指，當卡車停下9分鐘後，涉案司機至少開了一槍。

警察開槍還擊，導致司機受傷，送往醫院後來不治身亡。

事件中有另一名婦女受傷，一同送往醫院，但於當晚出院。

縣警表示，警員其後救出13人，事件仍在調查中，暫時無法確認為什麼這13個人會在拖車內，警方又表示，邊境巡邏隊也正在調查此事。

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