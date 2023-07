【全國新聞】男子在新墨西哥州與執法人員駁火時被警察開槍打死

【KTSF 尹晉豪報導】

週末一名男子在新墨西哥州與執法人員駁火時被警察開槍打死,警方聲稱,涉案男子開車經過邊境檢查站,有13個人藏在車內。

片段顯示,週日在新墨西哥州Las Cruces,警員與一名司機駁火之前的叫喊聲:「伸手,把你的手伸出窗外,把你的手伸出窗外,伸手。」

當局指,涉案男子拒捕,並繼續開車,期間司機有開槍。

DONA ANA縣警表示,兩名警員注意到這輛卡車,在一個油站,拉著一輛輪胎爆裂的拖車,警員試圖阻止它,當其中一個輪胎中擦出火花時,司機依然沒有停下來。

警方指,這位司機的行車速度達到了每小時70英里,行車記錄儀拍攝到卡車停下來的一刻。

警方指,邊境巡邏隊通知他們,有人躲在拖車內的交通桶下,片段中,大家可以看到其中一個桶在移動,有人從桶裡面探出頭來,亦可以聽到司機說他有槍,並揚言要自殺。

縣警指,當卡車停下9分鐘後,涉案司機至少開了一槍。

警察開槍還擊,導致司機受傷,送往醫院後來不治身亡。

事件中有另一名婦女受傷,一同送往醫院,但於當晚出院。

縣警表示,警員其後救出13人,事件仍在調查中,暫時無法確認為什麼這13個人會在拖車內,警方又表示,邊境巡邏隊也正在調查此事。

