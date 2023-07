【中國新聞】駐美大使謝鋒稱當務之急是阻止賴清德竄美

【有線新聞】

中國駐美大使謝鋒表示,當前首要任務是阻止台灣的副總統賴清德下月訪美,他又重申中方希望中美關係穩下來、好起來,美方應以行動落實「不脫鈎」及「不支持台獨」。

謝鋒在華盛頓出席阿斯彭安全論壇,被問到台灣問題時,他主動提及賴清德外訪,預計將過境美國。他說:「 當務之急是阻止賴清德竄美,擋住這隻正向我們衝來的『灰犀牛』。」

謝鋒重申台灣是中國領土不可分割的一部分,指美國應恪守一個中國原則。

他表示目前台海穩定最大威脅來自兩方面:一是台灣當局「倚美謀獨」,拒絕承認「九二共識」,甚至不想當中國人;二是部分美國勢力鼓譟「以台制華」,縱容「台獨」分裂勢力冒險挑釁。

賴清德下月中率團出席巴拉圭總統就職禮時,將過境美國,外交部早前已表示堅決反對任何形式的美台官方往來。

台灣回應謝鋒的言論時指,北京當局毫無理由以此為藉口尋釁,更無必要抹黑無辜動物的形象,意圖製造不安。

謝鋒又就中美關係闡述中方立場,他希望美方與中方相向而行,在限制對華出口科技上縮短負面清單、拉長正面清單。又提到中國不希望發生貿易或科技戰,但若美國進一步限制中國晶片業,中方肯定會有所回應。

