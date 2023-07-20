【中國新聞】駐美大使謝鋒稱當務之急是阻止賴清德竄美

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中國駐美大使謝鋒表示，當前首要任務是阻止台灣的副總統賴清德下月訪美，他又重申中方希望中美關係穩下來、好起來，美方應以行動落實「不脫鈎」及「不支持台獨」。

謝鋒在華盛頓出席阿斯彭安全論壇，被問到台灣問題時，他主動提及賴清德外訪，預計將過境美國。他說：「 當務之急是阻止賴清德竄美，擋住這隻正向我們衝來的『灰犀牛』。」

謝鋒重申台灣是中國領土不可分割的一部分，指美國應恪守一個中國原則。

他表示目前台海穩定最大威脅來自兩方面：一是台灣當局「倚美謀獨」，拒絕承認「九二共識」，甚至不想當中國人；二是部分美國勢力鼓譟「以台制華」，縱容「台獨」分裂勢力冒險挑釁。

賴清德下月中率團出席巴拉圭總統就職禮時，將過境美國，外交部早前已表示堅決反對任何形式的美台官方往來。

台灣回應謝鋒的言論時指，北京當局毫無理由以此為藉口尋釁，更無必要抹黑無辜動物的形象，意圖製造不安。

謝鋒又就中美關係闡述中方立場，他希望美方與中方相向而行，在限制對華出口科技上縮短負面清單、拉長正面清單。又提到中國不希望發生貿易或科技戰，但若美國進一步限制中國晶片業，中方肯定會有所回應。

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