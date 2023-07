【財經新聞】全美青年擁有物業比率下降 加州情況特別嚴重（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

專家指全國青年擁有物業的比率普遍下降,而加州的情況特別嚴重,加州其中七個都會區的青年,擁有物業比率是全國最低,灣區亦榜上有名。

根據聖荷西水星報(The Mercury News)報導,聯邦人口普查局在2017至2021年的數據顯示,加州七個都會區的25至34歲青年,擁有物業的比率是全國最低。

最低的是南加州洛杉磯-Long Beach-Anaheim都會區,當地青年擁有物業比率只有19.9%。

排名第四低的是聖荷西-Sunnyvale-Santa Clara都會區,比率是22.8%。

排名第六低的是舊金山(三藩市)-奧克蘭(屋崙)-Hayward都會區,比率是23.4%。

分析的對象只是涵蓋自認是一家之主,或是一家之主的配偶,並不包括和家人同住的25至34歲青年。

柏克萊加大一個研究顯示,全國擁有物業的青年有下降趨勢,專家指,這個現象有不同因素,例如是學生貸務危機、結婚年齡上升。

研究指,全國大多數居民在35歲前會成為業主,但加州人在49歲前才會置業,原因是當一個人要用三成五、四成或一半的收入租屋,要存到足夠的錢,去負擔現時高企的樓價是十分困難。

灣區現時的獨立屋樓價中位數是125萬元,而一些樓價較低的城市,例如是Monterey縣的Salinas,當地青年同樣負擔不起樓價,原因和該處的薪水和灣區相比較低。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。