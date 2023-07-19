【財經新聞】全美青年擁有物業比率下降 加州情況特別嚴重（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

專家指全國青年擁有物業的比率普遍下降，而加州的情況特別嚴重，加州其中七個都會區的青年，擁有物業比率是全國最低，灣區亦榜上有名。

根據聖荷西水星報（The Mercury News）報導，聯邦人口普查局在2017至2021年的數據顯示，加州七個都會區的25至34歲青年，擁有物業的比率是全國最低。

最低的是南加州洛杉磯-Long Beach-Anaheim都會區，當地青年擁有物業比率只有19.9%。

排名第四低的是聖荷西-Sunnyvale-Santa Clara都會區，比率是22.8%。

排名第六低的是舊金山（三藩市）-奧克蘭（屋崙）-Hayward都會區，比率是23.4%。

分析的對象只是涵蓋自認是一家之主，或是一家之主的配偶，並不包括和家人同住的25至34歲青年。

柏克萊加大一個研究顯示，全國擁有物業的青年有下降趨勢，專家指，這個現象有不同因素，例如是學生貸務危機、結婚年齡上升。

研究指，全國大多數居民在35歲前會成為業主，但加州人在49歲前才會置業，原因是當一個人要用三成五、四成或一半的收入租屋，要存到足夠的錢，去負擔現時高企的樓價是十分困難。

灣區現時的獨立屋樓價中位數是125萬元，而一些樓價較低的城市，例如是Monterey縣的Salinas，當地青年同樣負擔不起樓價，原因和該處的薪水和灣區相比較低。

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