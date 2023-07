【KTSF】

因為不斷面對偷竊問題,舊金山(三藩市)市內的很多Walgreens商店將冰箱上鎖,但是現在甚至出現有商店給冰箱完全用鐵鍊鎖住,來對應偷竊問題。

這間為冰箱上鐵鍊的Walgreens,就是在列治文區Geary Boulevard和6th Avenue交界處的商店。

商店是在兩個星期前為冰箱掛上鐵鍊,店員告訴KPIX電視台,因為該店每晚都會有人直接從冰箱拿走比薩和冰淇淋,而不付錢,每天發生至少20次這類偷竊事件,因此採取鐵鍊行動。

