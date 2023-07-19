【國際新聞】美軍越界遭北韓扣留 據報正因紀律問題被遣返

【有線新聞】

美國證實一名陸軍士兵參觀兩韓邊境板門店時，擅自跨越邊界、被北韓扣留，據報這名士兵因紀律問題正被遣返美國接受處分，但在途中離開機場前往板門店。

美國陸軍確認，周二參觀兩韓邊境板門店時，擅自跨越邊界而被北韓扣留的休班士兵，是23歲的陸軍二等兵特拉維斯金。美國有線新聞網絡引述消息，他是故意且未經授權，越過軍事分界線進入北韓。

特拉維斯金2021年1月入伍，派駐南韓期間因襲擊受罰，他原定押送至機場遣返美國接受紀律處分，但押送人員不能一同過關，其後特拉維斯金自行離開機場，更到了板門店的共同警備區參加導賞團。

韓聯社引述同團的目擊者，稱特拉維斯金當時在板門店其中一座建築物參觀突然大笑，再在建築物之間跑來跑去，最後越線進入北韓。

美國國防部長奧斯汀，表明關注事態發展。總統拜登亦稱擔心被扣留士兵的情況。白宮強調會徹查事件。

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