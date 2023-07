【國際新聞】美軍越界遭北韓扣留 據報正因紀律問題被遣返

【有線新聞】

美國證實一名陸軍士兵參觀兩韓邊境板門店時,擅自跨越邊界、被北韓扣留,據報這名士兵因紀律問題正被遣返美國接受處分,但在途中離開機場前往板門店。

美國陸軍確認,周二參觀兩韓邊境板門店時,擅自跨越邊界而被北韓扣留的休班士兵,是23歲的陸軍二等兵特拉維斯金。美國有線新聞網絡引述消息,他是故意且未經授權,越過軍事分界線進入北韓。

特拉維斯金2021年1月入伍,派駐南韓期間因襲擊受罰,他原定押送至機場遣返美國接受紀律處分,但押送人員不能一同過關,其後特拉維斯金自行離開機場,更到了板門店的共同警備區參加導賞團。

韓聯社引述同團的目擊者,稱特拉維斯金當時在板門店其中一座建築物參觀突然大笑,再在建築物之間跑來跑去,最後越線進入北韓。

美國國防部長奧斯汀,表明關注事態發展。總統拜登亦稱擔心被扣留士兵的情況。白宮強調會徹查事件。

