【加州新聞】加州大學4分校獲《金錢雜誌》評選為全美最佳大學（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

金錢雜誌（Money Magazine）評選全國最佳大學，總共有34間大學獲得五粒星最高評分，而加州大學（UC）有四家分校入選。

位於南加州的Irvine加大分校，正舉行一連串新生入學活動。

Irvine加大新生Xylia Le說：「很好，我來過這校園三次，包括這次在內，我第一次來的時候是7年級，當時就愛上這所學校。」

Irvine加大新生Darren Gittis說：「我打算主修教育，但我想轉到數據科學或統計學系，（你覺得UCI越來越難進入嗎？）競爭有點大，但我希望在這裡可以輕鬆點。」

金錢雜誌公佈全美大學排名榜，今次首次用星級評分，最高是五星，評審的標準包括大學的教學質素、學生是否負擔得起大學費用、學生的畢業率，以及畢業後的收入等，看看學生和家長所付出的金錢和時間是否划算。

全國700多間大學之中，有34間大學獲得五星，加州總共有7間大學入選，包括加州理工（Caltech）、加州理工州立大學（Cal Poly San Luis Obispo）、史丹福大學，以及四間加大分校，包括柏克萊加大、洛杉磯加大、Irvine加大，以及San Diego加大分校。

大學選擇學生，而學生選擇大學也考慮許多因素，其中一個主要因素就是校園的氣氛，新生是否感到被接納。

這個Irvine加大大二的學生在迎新活動做義工，協助新生和家長適應新的里程。

UCI迎新活動義工Nick Ramirez說：「歡迎學生和家長的活動，在我剛進來的第一年意義重大，我就在去年經歷過。」

家長百感交集之際，還是要放手。

家長Anhdung Le說：「我的兒子想當醫生，我要幫助他，因為醫生的生活穩定，我對他的要求很實際。」

家長Shaquille Imtiaz說：「我感到焦慮、緊張和興奮，百感交集。」

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。