【加州新聞】加州大學4分校獲《金錢雜誌》評選為全美最佳大學（視頻）

金錢雜誌(Money Magazine)評選全國最佳大學,總共有34間大學獲得五粒星最高評分,而加州大學(UC)有四家分校入選。

位於南加州的Irvine加大分校,正舉行一連串新生入學活動。

Irvine加大新生Xylia Le說:「很好,我來過這校園三次,包括這次在內,我第一次來的時候是7年級,當時就愛上這所學校。」

Irvine加大新生Darren Gittis說:「我打算主修教育,但我想轉到數據科學或統計學系,(你覺得UCI越來越難進入嗎?)競爭有點大,但我希望在這裡可以輕鬆點。」

金錢雜誌公佈全美大學排名榜,今次首次用星級評分,最高是五星,評審的標準包括大學的教學質素、學生是否負擔得起大學費用、學生的畢業率,以及畢業後的收入等,看看學生和家長所付出的金錢和時間是否划算。

全國700多間大學之中,有34間大學獲得五星,加州總共有7間大學入選,包括加州理工(Caltech)、加州理工州立大學(Cal Poly San Luis Obispo)、史丹福大學,以及四間加大分校,包括柏克萊加大、洛杉磯加大、Irvine加大,以及San Diego加大分校。

大學選擇學生,而學生選擇大學也考慮許多因素,其中一個主要因素就是校園的氣氛,新生是否感到被接納。

這個Irvine加大大二的學生在迎新活動做義工,協助新生和家長適應新的里程。

UCI迎新活動義工Nick Ramirez說:「歡迎學生和家長的活動,在我剛進來的第一年意義重大,我就在去年經歷過。」

家長百感交集之際,還是要放手。

家長Anhdung Le說:「我的兒子想當醫生,我要幫助他,因為醫生的生活穩定,我對他的要求很實際。」

家長Shaquille Imtiaz說:「我感到焦慮、緊張和興奮,百感交集。」

