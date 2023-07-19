【灣區新聞】聯合航空將增加舊金山直飛台北航班 開通直飛馬尼拉航線

【KTSF 古琳嘉報導】

從舊金山（三藩市）前往台灣，未來將有更多航班可以選擇，聯合航空（UA）週二宣布，舊金山往返台北的直飛航線10月底開始，每天將增加一個航班，另外，聯航也宣布10月底將開通首個舊金山直飛往返菲律賓馬尼拉的航線。

隨著亞洲旅客需求的增加，聯航一口氣大幅擴充亞洲航線的服務，San Francisco Business Times報導指出，聯航迥二宣布，將擴大舊金山國際機場的國際航班服務，10月29日開始，全新推出舊金山往返菲律賓首都馬尼拉的直飛航線，這也宣告著首個美國的航空公司，從美國本土直飛馬尼拉的服務。

聯航還宣布，同樣是10月29日起，舊金山直飛台北的航線，從目前的每天一班擴充為每天兩班。

目前只有三家航空公司提供舊金山直飛台北的服務，包括長榮、華航以及聯航，不過台灣的星宇航空已經預告，將在年底開航加入舊金山-台北航線，未來到台灣的旅客選擇將會更多，預料機票價格也將因為競爭而可望回落。

目前10月份舊金山飛台灣的直航機票，已經見到一千元上下的價格，也有灣區民眾向記者表示，已經買好明年1月初到台灣投票的機票，經濟艙價格僅900多元。

另一方面，聯航也擴大洛杉磯國際機場飛往亞洲的服務，除了恢復從洛杉磯直飛東京每日的航班外，還增加了一個全新的洛杉磯飛香港的直飛航線。

在10月底的擴大服務開始後，聯航將有15個飛越太平洋的國際航線，今年冬季聯航也會擴大或新增飛往澳洲和新西蘭航班服務。

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