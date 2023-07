【全國新聞】特朗普稱收到特別檢察官信件 通知他是調查目標人物

【KTSF 張麗月報導】

調查1月6日國會大樓衝擊事件,前總統特朗普透露,他收到特別檢察官的信件,通知他是案件調查的目標人物,暫時未知特朗普將要面對什麼控罪。

特朗普週二表示,針對1月6日國會大樓衝擊事件,以及指他涉嫌推翻2020年大選結果和妨礙政權順利移交的事,他收到大陪審團的信件通知,他是本案調查的目標人物。

特朗普在自己的社交媒體帖文說,這封信是由司法部的檢控官Jack Smith再次發出,他再次形容Smith精神錯亂。

特朗普又說,除了講出他是大陪審團調查的目標之外,還給予他短短四天時間向大陪審團報到,幾乎等於是一個拘捕和定罪,也等於他將面對第三次被起訴。

特朗普又強調,他是拜登的頭號政治對手,在總統選戰中,他將會搶佔拜登的風頭。

暫時未知特朗普面對的是甚麽控罪,又或者是否還有其他人也收到類似的信件,消息指,收到這種刑事調查目標的通知信件,通常都會被起訴。

司法部將一個人列為“目標”,就是檢控官或大陪審團掌握了實質具體證據,指控這個人犯罪。

檢控官也判斷這個人是假設被告,而發信通知某人是調查的目標,等於讓他有機會在大陪審團作證。

特朗普的支持者就指,特別檢察官的調查含有政治動機。

