【全國新聞】特朗普稱收到特別檢察官信件 通知他是調查目標人物

【KTSF 張麗月報導】

調查1月6日國會大樓衝擊事件，前總統特朗普透露，他收到特別檢察官的信件，通知他是案件調查的目標人物，暫時未知特朗普將要面對什麼控罪。

特朗普週二表示，針對1月6日國會大樓衝擊事件，以及指他涉嫌推翻2020年大選結果和妨礙政權順利移交的事，他收到大陪審團的信件通知，他是本案調查的目標人物。

特朗普在自己的社交媒體帖文說，這封信是由司法部的檢控官Jack Smith再次發出，他再次形容Smith精神錯亂。

特朗普又說，除了講出他是大陪審團調查的目標之外，還給予他短短四天時間向大陪審團報到，幾乎等於是一個拘捕和定罪，也等於他將面對第三次被起訴。

特朗普又強調，他是拜登的頭號政治對手，在總統選戰中，他將會搶佔拜登的風頭。

暫時未知特朗普面對的是甚麽控罪，又或者是否還有其他人也收到類似的信件，消息指，收到這種刑事調查目標的通知信件，通常都會被起訴。

司法部將一個人列為“目標”，就是檢控官或大陪審團掌握了實質具體證據，指控這個人犯罪。

檢控官也判斷這個人是假設被告，而發信通知某人是調查的目標，等於讓他有機會在大陪審團作證。

特朗普的支持者就指，特別檢察官的調查含有政治動機。

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