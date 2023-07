【KTSF】

週一晚Powerball彩票繼續未有人中頭獎,令到Powerball彩票的稅前頭獎累積獎金升至10億美元,是Powerball史上第三高的獎金。

下一期Powerball彩票的稅前頭獎累積獎金達到10億美元,是美國歷史上的第七高的彩票獎金,也是Powerball史上第三高的獎金。

Powerball說,如果一票獨得,並一筆過拿現金的話,現金總值5億1680萬元。

下一期的攪珠日期是星期三,加州時間晚上8點,贏得Powerball頭獎的機率約為2億9220萬分之一。

