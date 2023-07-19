【全國新聞】阿里桑那州鳳凰城今年高溫打破歷來紀錄

【KTSF 張麗月報導】

在這波全球的熱浪中，阿里桑那州的鳳凰城（Phoenix）今年的高溫打破歷來紀錄，是全美最長酷熱天氣的大城市，連續19天，日間氣溫起碼有華氏110度。

鳳凰城錄得破紀錄高溫，連續19天，日間氣溫徘徊在華氏110度或以上，而晚間仍然高達90度或以上。

氣象歷史學家表示，在美國從來無一個大都會地區的城市，好像鳳凰城這麽酷熱，以及熱得這麽長時間，只有加州位於沙漠地帶的死亡谷，和Needles以及阿里桑那州的Casa Grande才有得比。

其中死亡谷熱得最長時間，有84天日間氣溫高達110度或以上，晚間起碼90度也維持47天。

氣象專家指出，鳳凰城受到熱浪侵襲，有長期和短期的原因，長期原因是由於人為因素，影響到氣候變化，導致近幾十年來氣溫持續升高。

短期原因是在過去幾個星期，上游地帶有一度非常強勁的高壓脊籠罩住美國西部，這種高壓稱之為「熱窮現象」，在過去幾個星期，已經侵襲美國西南部，當這股高壓移動時，更加聚焦於鳳凰城，因此令到鳳凰城的高溫遲遲不散。

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