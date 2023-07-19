【灣區新聞】Alameda縣地檢官Pamela Price受訪回應罷免行動（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

東灣Alameda縣地檢官Pamela Price因為對該縣司法制度進行的改革引起爭議，目前面對罷免行動，Price日前接受KPIX電視台的訪問，為自己的決定辯護，又指出，發起罷免行動的是並不住在該縣的共和黨人，但是灣區媒體近日來的報導中，也了解到支持罷免的人當中，包括該縣罪案的受害人家屬和社區領袖。

KPIX台的記者直接提出，受害人家屬說，地檢處做出的起訴決定對受害人不公平，給予罪犯的判刑過於輕，犯案的人比受害人得到較好的待遇。

Price說：「我對在社區中失去摯愛的人表示同情，有一些人並不會贊同我們在做的工作。」

Price指的工作，是在犯罪正義方面的改革，這包括給罪犯判處監禁以外的判刑，和不會將未成年人士以成年人起訴等。

目前已經有人正式發起罷免地檢官的程序，罪案受害人的家屬認為，Price要為罪犯爭取最短的監刑，Price在訪問中，拒絕對個別案件表示意見，但是她也說加重判刑，不成正比地影響非洲裔和拉美裔社區。

Price說：「在Alameda縣，所有終身監禁、不得假釋的囚犯都是非洲裔，當中21歲以下的囚犯中，82%是非洲裔，我們旨在從司法系統中把人移走，因為事實顯示，司法系統具種族歧視。」

對於在爭取種族上的平等工作上，地檢處對疑犯比受害人給予更好的待遇，這項指責，她這麼回應：「這完全不正確，特別是在Alameda縣，研究顯示，那些被認為是犯罪的人，其實本身就是受害人。」

但是奧克蘭警察部門提出的數據卻也顯示，該市的罪案破紀錄的顯著增加中，和前一年相比，汽車盜竊上升49%，盜竊上升39%，搶劫上升22%。

奧克蘭警員協會主席Barry Donelan說：「警察勉力對付暴力罪案，我希望地檢官做我們夥伴。」

Donelan指出，多數的罪犯是重犯者。

Donelan說：「我們逮捕他們，他們出獄後犯更多暴力罪案，這是我們居民面對的一大問題。」

雖然罷免地檢官的行動已經開始，但是有觀察人士表示，罷免行動會面對困難，並也需要大筆財力。

舊金山大學政治系教授James Taylor說：「奧克蘭和舊金山大有不同，在舊金山的金錢和政治（促成罷免地檢官），本縣沒有5千萬元，或足夠的政治動機，沒能從租屋家庭或執法政策中受害人中得到所需的資源。」

Taylor也指出，Price是憑超過2.7萬票勝選，她也有許多支持她改革的選民。

與此同時，根據The Mercury News的報導，地檢官Pamela Price週一起訴該縣一個前檢控官Amilcar Ford，指他涉嫌違反專業法規和行為準則，Price指，這名檢控官在一項審訊中向辯方律師提供檢控策略等的資料，而代表這名檢控官的律師則表示，當事人是有道德上的義務，必須給辯方提供所收集到的證據。

由於這名前檢控官批評Price，他的代表律師Michael Rains因此認為案件帶有報復目的。

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