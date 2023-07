【灣區新聞】Alameda縣地檢官Pamela Price受訪回應罷免行動（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

東灣Alameda縣地檢官Pamela Price因為對該縣司法制度進行的改革引起爭議,目前面對罷免行動,Price日前接受KPIX電視台的訪問,為自己的決定辯護,又指出,發起罷免行動的是並不住在該縣的共和黨人,但是灣區媒體近日來的報導中,也了解到支持罷免的人當中,包括該縣罪案的受害人家屬和社區領袖。

KPIX台的記者直接提出,受害人家屬說,地檢處做出的起訴決定對受害人不公平,給予罪犯的判刑過於輕,犯案的人比受害人得到較好的待遇。

Price說:「我對在社區中失去摯愛的人表示同情,有一些人並不會贊同我們在做的工作。」

Price指的工作,是在犯罪正義方面的改革,這包括給罪犯判處監禁以外的判刑,和不會將未成年人士以成年人起訴等。

目前已經有人正式發起罷免地檢官的程序,罪案受害人的家屬認為,Price要為罪犯爭取最短的監刑,Price在訪問中,拒絕對個別案件表示意見,但是她也說加重判刑,不成正比地影響非洲裔和拉美裔社區。

Price說:「在Alameda縣,所有終身監禁、不得假釋的囚犯都是非洲裔,當中21歲以下的囚犯中,82%是非洲裔,我們旨在從司法系統中把人移走,因為事實顯示,司法系統具種族歧視。」

對於在爭取種族上的平等工作上,地檢處對疑犯比受害人給予更好的待遇,這項指責,她這麼回應:「這完全不正確,特別是在Alameda縣,研究顯示,那些被認為是犯罪的人,其實本身就是受害人。」

但是奧克蘭警察部門提出的數據卻也顯示,該市的罪案破紀錄的顯著增加中,和前一年相比,汽車盜竊上升49%,盜竊上升39%,搶劫上升22%。

奧克蘭警員協會主席Barry Donelan說:「警察勉力對付暴力罪案,我希望地檢官做我們夥伴。」

Donelan指出,多數的罪犯是重犯者。

Donelan說:「我們逮捕他們,他們出獄後犯更多暴力罪案,這是我們居民面對的一大問題。」

雖然罷免地檢官的行動已經開始,但是有觀察人士表示,罷免行動會面對困難,並也需要大筆財力。

舊金山大學政治系教授James Taylor說:「奧克蘭和舊金山大有不同,在舊金山的金錢和政治(促成罷免地檢官),本縣沒有5千萬元,或足夠的政治動機,沒能從租屋家庭或執法政策中受害人中得到所需的資源。」

Taylor也指出,Price是憑超過2.7萬票勝選,她也有許多支持她改革的選民。

與此同時,根據The Mercury News的報導,地檢官Pamela Price週一起訴該縣一個前檢控官Amilcar Ford,指他涉嫌違反專業法規和行為準則,Price指,這名檢控官在一項審訊中向辯方律師提供檢控策略等的資料,而代表這名檢控官的律師則表示,當事人是有道德上的義務,必須給辯方提供所收集到的證據。

由於這名前檢控官批評Price,他的代表律師Michael Rains因此認為案件帶有報復目的。

