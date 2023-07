【灣區新聞】縣府擬買下Millbrae一酒店供無家者入住 有居民想阻止交易（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

San Mateo縣政府計畫買下鄰近Millbrae市中心的La Quinta Inn酒店,作為無家可歸人士永久住房,關注的居民目前正想盡各種辦法,希望阻止這項交易。

上星期二,Millbrae市議會邀請San Mateo縣政府經理,針對La Quinta Inn酒店改為無家可歸永久者住房做專案報告,但是並沒有獲得市民的共鳴。

Millbrae市民Albert Yam說:「其實開了會之後,大部分的市民只會有越來越多問題,有很多問題,當晚我們的提問,大部分的情況,縣府經理都沒有回答。」

Albert說,整件事缺乏透明度,很多市民都是上星期才知道,關注的市民很快發起簽名請願,並成立了We Love Millbrae。

說:「其實我們現在已經收到3千個居民的簽名,還有50個商會以上,都表達對這件事的擔憂,大家都會這件事很擔心,為什麼?因為其實選址是一大問題,其實應在對周邊環境影響不嚴重的地方,我們Millbrae其實地方很小,周邊都有很多商業,當夜晚可能或是日落,會甚麼樣的一個情況。」

一位不願上鏡頭的市民表示,他在灣區各地都有生意,他親眼見到奧克蘭華埠因為無家可歸問題,5點之後商家就及早打烊,La Quinta Inn離Millbrae市中心就兩個街口,他們擔心無家可歸人士搬進來後,對商戶的影響。

Albert說:「Millbrae的商業,大部分都是中小企業,很多都是家庭經營,不像大公司可以應付,所以對Millbrae長遠影響很大。」

此外,居民也反映,Millbrae的固定無家可歸人口頂多20人,La Quinta Inn有將近一百個房間,等於是吸引其他城市的流浪漢過來。

另一個讓市民氣憤的是,縣府打算以3300萬元,也就是超過兩倍Homekey項目指引的價格買下La Quinta Inn,還要聘請縣警及緊急醫療人員,都是增加納稅人的負擔。

Albert說:「現在我們酒店已經慢慢恢復了,現在你去機場,基本上人山人海,我們Millbrae其實最接近機場的城市,這幾個酒店可以對旅客提供很好的選擇,周邊也有餐館,在這樣密集的地方,設一個收容中心,永久住房,對周邊影響很大。」

關注的居民在未來幾天將會與San Mateo縣議員陸續見面,希望能夠阻止這個Homekey項目。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。