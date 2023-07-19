【灣區新聞】縣府擬買下Millbrae一酒店供無家者入住 有居民想阻止交易（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

San Mateo縣政府計畫買下鄰近Millbrae市中心的La Quinta Inn酒店，作為無家可歸人士永久住房，關注的居民目前正想盡各種辦法，希望阻止這項交易。

上星期二，Millbrae市議會邀請San Mateo縣政府經理，針對La Quinta Inn酒店改為無家可歸永久者住房做專案報告，但是並沒有獲得市民的共鳴。

Millbrae市民Albert Yam說：「其實開了會之後，大部分的市民只會有越來越多問題，有很多問題，當晚我們的提問，大部分的情況，縣府經理都沒有回答。」

Albert說，整件事缺乏透明度，很多市民都是上星期才知道，關注的市民很快發起簽名請願，並成立了We Love Millbrae。

說：「其實我們現在已經收到3千個居民的簽名，還有50個商會以上，都表達對這件事的擔憂，大家都會這件事很擔心，為什麼？因為其實選址是一大問題，其實應在對周邊環境影響不嚴重的地方，我們Millbrae其實地方很小，周邊都有很多商業，當夜晚可能或是日落，會甚麼樣的一個情況。」

一位不願上鏡頭的市民表示，他在灣區各地都有生意，他親眼見到奧克蘭華埠因為無家可歸問題，5點之後商家就及早打烊，La Quinta Inn離Millbrae市中心就兩個街口，他們擔心無家可歸人士搬進來後，對商戶的影響。

Albert說：「Millbrae的商業，大部分都是中小企業，很多都是家庭經營，不像大公司可以應付，所以對Millbrae長遠影響很大。」

此外，居民也反映，Millbrae的固定無家可歸人口頂多20人，La Quinta Inn有將近一百個房間，等於是吸引其他城市的流浪漢過來。

另一個讓市民氣憤的是，縣府打算以3300萬元，也就是超過兩倍Homekey項目指引的價格買下La Quinta Inn，還要聘請縣警及緊急醫療人員，都是增加納稅人的負擔。

Albert說：「現在我們酒店已經慢慢恢復了，現在你去機場，基本上人山人海，我們Millbrae其實最接近機場的城市，這幾個酒店可以對旅客提供很好的選擇，周邊也有餐館，在這樣密集的地方，設一個收容中心，永久住房，對周邊影響很大。」

關注的居民在未來幾天將會與San Mateo縣議員陸續見面，希望能夠阻止這個Homekey項目。

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