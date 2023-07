【全國新聞】美國出現很多假冒兒童安全座椅 專家呼籲家長留意（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

有幼童的家長要留意,全美每年的車禍中,有數百名孩童死亡,而合適的兒童安全座椅,可以大大減少重傷及死亡的風險,不過,全國各地的醫院都發現了很多假冒的兒童安全座椅,導致兒童死亡機會增加。

在道路上保護小童的最好方法,就是使用兒童安全座椅,不過一些家長可能不知不覺下置他們的小童處於危險中。

奧蘭多兒童醫院預防受傷協調員Courtney Gleaton說:「假冒的兒童安全座椅,由便宜和脆弱的材料製成,無法承受碰撞時的撞擊力。」

奧蘭多兒童醫院的Courtney Gleaton指,他們的醫療系統在去年發現42張假冒的兒童安全座椅,和34張外國製造的安全座椅,而在今年也可能會再次達到這個數字。

Gleaton說:「這些座椅在美國並不受聯邦政府監管,因此兒童使用並不安全。」

很多假冒的兒童安全座椅都在網上購買,因此專家敦促不要在第三方網站上買,並在購買之前放大產品的圖片,檢查上面的標籤。

Gleaton說:「所有美國的兒童安全座椅,都會印有英文和西班牙文的標籤,不單只是它們的照片。」

如果你已經擁有兒童安全座椅,請檢查一下座椅是否有安全帶下截的固定部件或胸夾,如果沒有,就可能是假貨,最後就要檢查標籤,所有符合聯邦標準的汽車座椅,都會註明符合所有適用的聯邦車輛安全標準。

Gleaton說:「如果購買時沒有附上註明卡或汽車安全座椅手冊,也可以是偽造。」

如果你仍然擔心你的兒童安全座椅,專家指可以登入網站Safekids.org,點擊Car Seat Checks,聯繫所在地有國家認證的技術人員,檢查一下你的安全座椅是否安全。

詳情請點擊:Safekids.org/inspection-stations

