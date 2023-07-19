【全國新聞】美國出現很多假冒兒童安全座椅 專家呼籲家長留意（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

有幼童的家長要留意，全美每年的車禍中，有數百名孩童死亡，而合適的兒童安全座椅，可以大大減少重傷及死亡的風險，不過，全國各地的醫院都發現了很多假冒的兒童安全座椅，導致兒童死亡機會增加。

在道路上保護小童的最好方法，就是使用兒童安全座椅，不過一些家長可能不知不覺下置他們的小童處於危險中。

奧蘭多兒童醫院預防受傷協調員Courtney Gleaton說：「假冒的兒童安全座椅，由便宜和脆弱的材料製成，無法承受碰撞時的撞擊力。」

奧蘭多兒童醫院的Courtney Gleaton指，他們的醫療系統在去年發現42張假冒的兒童安全座椅，和34張外國製造的安全座椅，而在今年也可能會再次達到這個數字。

Gleaton說：「這些座椅在美國並不受聯邦政府監管，因此兒童使用並不安全。」

很多假冒的兒童安全座椅都在網上購買，因此專家敦促不要在第三方網站上買，並在購買之前放大產品的圖片，檢查上面的標籤。

Gleaton說：「所有美國的兒童安全座椅，都會印有英文和西班牙文的標籤，不單只是它們的照片。」

如果你已經擁有兒童安全座椅，請檢查一下座椅是否有安全帶下截的固定部件或胸夾，如果沒有，就可能是假貨，最後就要檢查標籤，所有符合聯邦標準的汽車座椅，都會註明符合所有適用的聯邦車輛安全標準。

Gleaton說：「如果購買時沒有附上註明卡或汽車安全座椅手冊，也可以是偽造。」

如果你仍然擔心你的兒童安全座椅，專家指可以登入網站Safekids.org，點擊Car Seat Checks，聯繫所在地有國家認證的技術人員，檢查一下你的安全座椅是否安全。

詳情請點擊：Safekids.org/inspection-stations

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