【KTSF】

舊金山(三藩市)市立大學(CCSF)較早前取消了16個學分的粵語證書課程,換來校董會主席王兆倫的譴責,市立大學為撤銷相關課程作出正式道歉。

市立大學的聲明指,他們不當地取消了本學年的粵語證書課程,為可能會帶來的傷害、疑惑和沮喪向社區致歉。

校董會主席王兆倫表示,舊金山作為全美使用粵語的首都,突然取消已經獲批的粵語課程,對於華裔社區是個嚴重的壞消息,又指社區需要這個證書,去培訓下一代會講雙語的執法和醫護人員,以服務華裔社區。

市立大學保證,會將16個學分的粵語證書課程,放在2024-25學年課程清單。

