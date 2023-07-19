【國際新聞】2023年全球最強護照排名榜出爐

【KTSF 朱慧琪報導】
根據免簽證進入目的地數量計算的2023年全球最強護照排名榜出爐，新加坡護照取代日本，登上榜首。
全球護照排名是根據亨利護照指數，依各國護照能夠免簽證進入目的地的數量進行排名，新加坡護照在全球227個國家及地區中，可以免簽證前往其中193個地方，位居榜首。
德國、意大利和西班牙均以可免簽前往190個國家，上升至第二位。
日本連續五年位居榜首，今年連同另外6個國家，包括韓國、奧地利、芬蘭、法國、盧森堡和瑞典，可免簽證前往189個國家，並列第三位。
美國排行第8位，香港排行第17位，台灣排第31位，中國排63位，阿富汗包尾。
排名 國家 免簽證目的地數量
1 新加坡 193
2 德國 190
2 意大利 190
2 西班牙 190
3 日本 189
3 韓國 189
3 奧地利 189
3 芬蘭 189
3 法國 189
3 盧森堡 189
3 瑞典 189
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