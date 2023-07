【國際新聞】2023年全球最強護照排名榜出爐

【KTSF 朱慧琪報導】

根據免簽證進入目的地數量計算的2023年全球最強護照排名榜出爐,新加坡護照取代日本,登上榜首。

全球護照排名是根據亨利護照指數,依各國護照能夠免簽證進入目的地的數量進行排名,新加坡護照在全球227個國家及地區中,可以免簽證前往其中193個地方,位居榜首。

德國、意大利和西班牙均以可免簽前往190個國家,上升至第二位。

日本連續五年位居榜首,今年連同另外6個國家,包括韓國、奧地利、芬蘭、法國、盧森堡和瑞典,可免簽證前往189個國家,並列第三位。

美國排行第8位,香港排行第17位,台灣排第31位,中國排63位,阿富汗包尾。

排名 國家 免簽證目的地數量

1 新加坡 193

2 德國 190

2 意大利 190

2 西班牙 190

3 日本 189

3 韓國 189

3 奧地利 189

3 芬蘭 189

3 法國 189

3 盧森堡 189

3 瑞典 189

