一名美國公民在板門店擅自跨越兩韓邊境,被北韓扣留。消息指是一名美軍。

聯合國軍司令部透露,該美國公民在板門店非軍事區參觀共同警備區期間,沒有獲得授權准許下,擅自越過軍事分界線、進入北韓,據悉已被捕,聯合國正與北韓軍方協調處理事件。

