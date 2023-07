【灣區新聞】舊金山日落區擬辦台灣夜市 議員提法案簡化申辦程序（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山(三藩市)日落區即將舉行區內第一個夜市,代表日落區的市參事殷嘉立(Joel Engardio),受到台灣的夜市啟發而推行試點夜市,州眾議員楊馳馬(Matt Haney)更宣佈提出法案,加快和簡化申辦市集的程序。

楊馳馬說:「(申辦市集)可以用到幾百甚至幾千元,還有種種重複的文件和官僚障礙,我們現在是應該支持小商業,帶動人流來到市中心和其他社區,而不是受到官僚主義影響,阻礙舉辦農夫市場和夜市。」

代表舊金山的州眾議員楊馳馬表示,現時未有專門舉辦市集的許可證,向州府申請舉辦活動的程序繁複,加上許可證有效期只有幾個月。

楊馳馬說,過去看到市民有出外支持小商業的意欲,希望參考亞洲的夜市,於是提出AB441法案,簡化申辦夜市或農夫市場的程序,並延長許可證有效期至1年。

另一方面,舊金山日落區即將在9月15日星期五下午5點到晚上10點,於Irving街20至23 Avenue舉辦區內第一個夜市。

夜市的主意來自代表日落區的市參事殷嘉立,他表示,在到台北探訪丈夫家人時,留意到當地夜市的美食和遊戲,於是有了將夜市搬到日落區的想法。

殷嘉立說:「不同年齡和背景的舊金山市民都想舉辦夜市,禁不住的興奮也反映出市民,不只是想要夜市,他們需要有夜市。」

殷嘉立說,在舊金山面對種種問題之際,夜市會為人們帶來喜悅。

殷嘉立說:「我們需要更多快樂,舉辦夜市可以慶祝生活中的樂趣,和提醒我們,為甚麼舊金山值得挽救。」

有市民認為,日落區夜市有不少的好處,並指出市內的商舖很早就關門。

市民John Paar說:「這是非常正面的一步,容許商舖延長長營業時間,可以看到社區在晚上的容貌,因為這裡6點過後非常死寂,街上一個人都沒有。」

市民Jon Mischo說:「我們去過其他國家的夜市,並一直認為要效法其他地方的做法,所以能夠把社區組織起來,去夜市也是個挺好的主意。」

甜品店老闆Theresa Tom說:「在改善生意方面,我認為夜市是個增加曝光和營銷的好機會,因為美食和好玩的活動都會吸引到市民。」

然而,有商家就沒有這麼樂觀,說就算有夜市都不會延長營業時間。

餐廳老闆阿華說:「我們都是一樣的時間,因為我們打雜的職員,習慣了越早越好,快點回家,晚些就不敢回家,這陣子的治安很差,車輛經常被砸爆玻璃,我同事的車才剛剛被爆。」

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。