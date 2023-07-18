【灣區新聞】舊金山日落區擬辦台灣夜市 議員提法案簡化申辦程序（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山（三藩市）日落區即將舉行區內第一個夜市，代表日落區的市參事殷嘉立（Joel Engardio），受到台灣的夜市啟發而推行試點夜市，州眾議員楊馳馬（Matt Haney）更宣佈提出法案，加快和簡化申辦市集的程序。

楊馳馬說：「（申辦市集）可以用到幾百甚至幾千元，還有種種重複的文件和官僚障礙，我們現在是應該支持小商業，帶動人流來到市中心和其他社區，而不是受到官僚主義影響，阻礙舉辦農夫市場和夜市。」

代表舊金山的州眾議員楊馳馬表示，現時未有專門舉辦市集的許可證，向州府申請舉辦活動的程序繁複，加上許可證有效期只有幾個月。

楊馳馬說，過去看到市民有出外支持小商業的意欲，希望參考亞洲的夜市，於是提出AB441法案，簡化申辦夜市或農夫市場的程序，並延長許可證有效期至1年。

另一方面，舊金山日落區即將在9月15日星期五下午5點到晚上10點，於Irving街20至23 Avenue舉辦區內第一個夜市。

夜市的主意來自代表日落區的市參事殷嘉立，他表示，在到台北探訪丈夫家人時，留意到當地夜市的美食和遊戲，於是有了將夜市搬到日落區的想法。

殷嘉立說：「不同年齡和背景的舊金山市民都想舉辦夜市，禁不住的興奮也反映出市民，不只是想要夜市，他們需要有夜市。」

殷嘉立說，在舊金山面對種種問題之際，夜市會為人們帶來喜悅。

殷嘉立說：「我們需要更多快樂，舉辦夜市可以慶祝生活中的樂趣，和提醒我們，為甚麼舊金山值得挽救。」

有市民認為，日落區夜市有不少的好處，並指出市內的商舖很早就關門。

市民John Paar說：「這是非常正面的一步，容許商舖延長長營業時間，可以看到社區在晚上的容貌，因為這裡6點過後非常死寂，街上一個人都沒有。」

市民Jon Mischo說：「我們去過其他國家的夜市，並一直認為要效法其他地方的做法，所以能夠把社區組織起來，去夜市也是個挺好的主意。」

甜品店老闆Theresa Tom說：「在改善生意方面，我認為夜市是個增加曝光和營銷的好機會，因為美食和好玩的活動都會吸引到市民。」

然而，有商家就沒有這麼樂觀，說就算有夜市都不會延長營業時間。

餐廳老闆阿華說：「我們都是一樣的時間，因為我們打雜的職員，習慣了越早越好，快點回家，晚些就不敢回家，這陣子的治安很差，車輛經常被砸爆玻璃，我同事的車才剛剛被爆。」

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