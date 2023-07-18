【灣區新聞】舊金山市府將向小商業提供400萬補助金 望重整經濟（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山（三藩市）市長布里德宣佈，向小商業提供400萬的補助金，協助他們鞏固生意，補助金亦會用作填充疫情後空置的舖位，以重整市內經濟。

這筆400萬的撥款，將會分為兩個計劃，由市府的經濟與勞動力發展辦公室（OEWD）分發給小商業。

其中一項補助計劃會用於填充市內的空置舖位，合資格的商家在簽新的商業租約時，會獲得技術上和經濟上的援助，開設新店舖最多可獲25000元，增設分店最多可獲5萬元。

而在經濟恢復速度較慢和低至中收入的社區，小商業可以獲得培訓，以便在簽約時取得有利的條款。

另外一項補助計劃，目的是向小商業提供營商的培訓，教導他們如何擁有一盤成功和持續取得盈利的生意，培訓層面涵蓋財務管理、營銷、人力資源和商務拓展等。

合資格的創業者和現有小商業最多可以獲得5千元至5萬元不等的補助金。

市長布里德表示，成功和興旺的小商業，可以強化社區、創造就業機會，和為商業地帶提供能量，這兩個補助金計劃是市府應對店舖空置問題和活化經濟的策略。

欲申請或想了解詳情的市民，可以去到市政府網站查詢，或聯絡市府小商業辦公室，電話是(415) 554-6134。

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