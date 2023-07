【灣區新聞】舊金山市府將向小商業提供400萬補助金 望重整經濟（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山(三藩市)市長布里德宣佈,向小商業提供400萬的補助金,協助他們鞏固生意,補助金亦會用作填充疫情後空置的舖位,以重整市內經濟。

這筆400萬的撥款,將會分為兩個計劃,由市府的經濟與勞動力發展辦公室(OEWD)分發給小商業。

其中一項補助計劃會用於填充市內的空置舖位,合資格的商家在簽新的商業租約時,會獲得技術上和經濟上的援助,開設新店舖最多可獲25000元,增設分店最多可獲5萬元。

而在經濟恢復速度較慢和低至中收入的社區,小商業可以獲得培訓,以便在簽約時取得有利的條款。

另外一項補助計劃,目的是向小商業提供營商的培訓,教導他們如何擁有一盤成功和持續取得盈利的生意,培訓層面涵蓋財務管理、營銷、人力資源和商務拓展等。

合資格的創業者和現有小商業最多可以獲得5千元至5萬元不等的補助金。

市長布里德表示,成功和興旺的小商業,可以強化社區、創造就業機會,和為商業地帶提供能量,這兩個補助金計劃是市府應對店舖空置問題和活化經濟的策略。

欲申請或想了解詳情的市民,可以去到市政府網站查詢,或聯絡市府小商業辦公室,電話是(415) 554-6134。

