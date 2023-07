【KTSF】

南灣聖荷西市6月初發生一宗嚴重車禍,一輛汽車撞倒一名騎單車的女子,導致她受傷,肇事司機不顧而去,女傷者在醫院留醫一個月後傷重不治。

6月3日晚上11時58分,警方接報指Monterey路夾Curtner大街發生車禍,一輛深色四門房車當時在Monterey路北行,一輛單車當時東行橫過Monterey路,期間被四門房車撞倒,肇事司機事發後逃離現場。

騎單車的女子送院救治,傷勢一度穩定下來,但至7月8日傷重不治。

警方發放案發視頻,希望公眾能提供消息,協助警方追緝肇事司機,知情者請致電:408-277-4654,或電郵:4103@sanjoseca.gov

