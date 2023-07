【全國新聞】民主黨總統參選人小羅拔甘廼迪被指發表COVID不當言論惹非議

【KTSF 張麗月報導】

民主黨籍總統參選人小羅拔甘廼迪(Robert F. Kennedy Jr.)發表涉嫌不當的COVID病毒傳播的言論,被指控是反猶太和種族主義者後,民主黨一個監察組織要求國會眾議院屬下一個小組,撤銷邀請他原本計劃在本星期四出席的聽證會。

根據《紐約郵報》獲得的錄音顯示,小羅拔甘廼迪上星期在紐約一間餐館出席一個新聞界活動時,呼應一個被視為錯誤的理論,該理論指COVID病毒是經過針對性的種族遺傳基因改造的生化武器,不成比例地攻擊某些族裔,比如白人和非洲裔,而對COVID病毒有最大免疫力的是中國人及部份的阿什肯納兹的德國系猶太人。

他表示,「不知道這種病毒是否被人故意操弄成,有種族針對性,但有研究文章指有這種族裔的偏差」。

他的這番言論立即受到來自民主黨內的猛烈反擊,民主黨全國委員會主席Jaime Harrison立即澄清指,小羅拔甘廼迪的言論,不代表民主黨的立場。

反誹謗聯盟也抨擊說,有關聲稱COVID病毒是由中國人或猶太人製造,專門用來攻擊白人和黑人是極之冒犯的講法,也是排外和反猶太主義行為。

小羅拔甘廼迪回應指,那些針對他的反猶太及反亞裔指控,是無中生有捏造出來。

他的駁斥未能平息民主黨人的憤怒,當中至少有兩名民主黨人建議禁止他參選總統。

民主黨國會選舉委員會發表聲明,認為他不宜出任民選官員,而一個民主黨監察組織,也要求國會眾議院屬下一個委員會,撤銷邀請小羅拔甘廼迪原訂本星期四到眾議院作證,當天的聽證會是關於聯邦政府在審查國民

在社交媒體中所擔當的角色,對此,眾議院這個委員會暫時未有回應。

小羅拔甘廼迪在此之前,因為質疑COVID疫苗的效力,並一再指疫苗危險,因而引起關注,並受到部份疫苗學與傳染病學專家的非議。

此外,他最近也認為中國正在研製族裔生物武器,但他未有提出相關證據。

