【有線新聞】

賓夕法尼亞州當局繼續大規模搜索,早前被洪水沖走失蹤的兩名小童。

當局封鎖事發地點巴克斯縣特拉華河一帶的道路,過百名救援人員,在搜索犬和無人機協助下,繼續尋找被洪水沖走的9個月大男嬰和他兩歲大的姐姐。

事發於上星期六,一個來自南加州的家庭駕車到當地探親時,突然遇上洪水被困,車上的父親和一名4歲男童及時逃脫,同車的婆婆、母親和這兩名兒童則被洪水沖走。

婆婆期後受傷獲救,32歲的母親在救援人員發現時證實死亡。

