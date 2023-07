【KTSF】

愛荷華州長Kim Reynolds上週五簽署了命令,禁止懷孕約六週後墮胎,但週一愛荷華州的一名法官下令暫援執行這禁令。

愛荷華州的墮胎禁令,是基於胎兒成長到六週時可檢測到心跳,而這也是大多數女性知道自己懷孕的時期。

在州長該簽署法案幾小時後,有三個組織提出訴訟,聲稱這法例侵犯了婦女在憲法中擁有的墮胎權和正當程序權利。

雖然本案法官下令暫時擱置法例,但他也允許愛荷華州醫學委員會開始起草關於醫生如果在該法例生效的話,因違反該法律而受到懲處的指導方針。

