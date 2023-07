【KTSF 朱慧琪報導】

82年歷史的東灣金門賽馬場(Golden Gate Fields)宣佈將在今年最後一場賽馬結束後永久關閉。

金門賽馬場位於東灣柏克萊Eastshore Highway1100號,橫跨Albany和柏克萊兩座城市的地段。

馬場表示,未來想專注在南加州發展,接下來會將馬匹從灣區轉移到南加州的Arcadia。

金門賽馬場於1941年開放,第二次世界大戰開始後,美國海軍短暫接管了財產,用於存放太平洋戰區使用的登陸艇,The Stronach集團於2011年購買馬場。

金門賽馬場網站上顯示,截至10月2日的比賽計劃,目前還沒有確實知道賽馬場何時才正式關閉。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。