【全國新聞】FDA批准新抗體用於新生嬰兒 可預防RSV呼吸道合胞病毒

聯邦食品及藥物管理局(FDA)宣佈,批准一種抗體用於新生嬰兒,以預防RSV呼吸道合胞病毒,下一步交由CDC審議。

FDA宣佈批准使用的藥物名為Nirsevimab,這種藥將以Beyfortus品牌銷售,它不是疫苗,是一種現成的單克隆抗體,可以與病毒結合,從而阻止病毒感染健康細胞。

這隻藥的應用是在RSV季節之前或期間注射一次,可以在RSV流行期間提供保護。

RSV季節通常在秋冬季達到高峰,FDA還允許24個月以下的嬰兒注射兩次,原因是這些嬰兒在第二個RSV季節,仍然容易受到感染。

這隻新藥接下來的審批會交由CDC疾控中心一個諮詢委員會處理,完成審批程序後,Nirsevimab將成為第二種可用於保護嬰幼兒免受RSV感染的抗體。

RSV症狀一般有如感冒,但有些嬰幼兒會出現嚴重症狀,RSV因此是每年導致美國嬰幼兒住院的主要原因。

