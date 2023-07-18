【全國新聞】FDA批准新抗體用於新生嬰兒 可預防RSV呼吸道合胞病毒

【KTSF 朱慧琪報導】

聯邦食品及藥物管理局（FDA）宣佈，批准一種抗體用於新生嬰兒，以預防RSV呼吸道合胞病毒，下一步交由CDC審議。

FDA宣佈批准使用的藥物名為Nirsevimab，這種藥將以Beyfortus品牌銷售，它不是疫苗，是一種現成的單克隆抗體，可以與病毒結合，從而阻止病毒感染健康細胞。

這隻藥的應用是在RSV季節之前或期間注射一次，可以在RSV流行期間提供保護。

RSV季節通常在秋冬季達到高峰，FDA還允許24個月以下的嬰兒注射兩次，原因是這些嬰兒在第二個RSV季節，仍然容易受到感染。

這隻新藥接下來的審批會交由CDC疾控中心一個諮詢委員會處理，完成審批程序後，Nirsevimab將成為第二種可用於保護嬰幼兒免受RSV感染的抗體。

RSV症狀一般有如感冒，但有些嬰幼兒會出現嚴重症狀，RSV因此是每年導致美國嬰幼兒住院的主要原因。

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