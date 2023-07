【灣區新聞】台灣原聲合唱團應邀到加州太平洋醫療中心演唱（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

來自台灣的原聲合唱團週一應邀到加州太平洋醫療中心CPMC演唱,希望用來自台灣布農族部落的天籟之音,撫慰病患和醫護人員。

加州太平洋醫療中心(CPMC)傳來天籟的聲音,來自台灣的原聲合唱團,週一中午應邀在主院區大樓的大廳演唱。

台灣原聲音樂學校校長洪春滿說:「我們在合唱練習當中,校長特別強調就是心在一起就會感動天,那我們小朋友的歌聲,因為他們來自大自然的天籟,所以他可以很純淨,可以安慰病患的心情,然後可以給我們醫護人員做一些加油、鼓勵和打氣。」

CPMC已經有157年歷史,四年前在Van Ness大道上興建全新院區,除了傳統治療,院方也很重視音樂療法。

N加州太平洋醫療中心婦產部總監范淵達說:「心靈治療非常要緊,所以我們每天不但是對員工,對病人非常重要,所以我們每天都有禮拜一到禮拜五都有音樂表演,因為讓他們聽到音樂的時候,我相信心情開心,他康復得更快一點。」

協助安排這次訪問的CPMC婦產部總監范淵達醫師,不但和孩子們分享自己移民來美的經驗,也介紹該醫院如何在Covid疫情期間,如何維持營利不虧損,他也希望透過這次演出訪問,讓孩子們開開眼界。

范淵達說:「新建的醫院有四年了,讓他們看看在美國最先進的醫院,是長甚麼樣子,然後跟我們員工一起吃中飯,在餐廳吃飯,也了解說在美國的生活,美國的醫療事業是怎麼做的,(所以也特別安排通心麵,也是美式食物讓他們品嘗一下?)對我就說,我問他們這幾天吃了甚麼,我想說特別一點,他們沒吃過通心麵和肉丸,所以我今天就安排通心麵和肉丸。」

合唱團指揮馬彼得校長,同時也是在2008年成立台灣原聲音樂學校的創辦人之一,他說這次來美演出,一方面要回饋社區,另一方面也給孩子們築夢的機會。

馬校長說:「教育我們的孩子在整個過程當中,怎麼自立,怎麼互相幫助,也同時開拓他們的眼界,好讓他們將來因為能夠有這趟行程,有更大的夢想。」

馬校長說,該校學生主要來自台灣南投縣信義鄉原住民布農族部落,其中有約八成是中低收入或隔代教養家庭的孩子,當初創辦合唱團,希望透過音樂來教育他們。

馬校長說:「我們真正的目的,是希望提供他們一個更好的教育機會,好讓因為能夠教育來改變他們未來的命運,而不是複製上一代的弱勢或者是貧窮。」

原聲的海外代表車和道,在美國退休後,便一直擔任合唱團資助人和義工,他分享與孩子們相處的心得。

車和道說:「做義工,其實感覺起來最重要的,就是要陪伴、陪伴、陪伴,那為什麼要說三次呢,就是要持續,就是要長期的做,假如說是上來看看他們,教一下一年、兩年,照顧這些學生,就像放煙火一樣,對他們的效果不會太大。」

原聲合唱團上個週末剛在灣區演出,馬彼得校長說,很感動這次受到灣區僑界人士熱情接待,尤其該合唱團成立以來,得到許多灣區善心人士支持。

