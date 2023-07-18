【灣區新聞】台灣原聲合唱團應邀到加州太平洋醫療中心演唱（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

來自台灣的原聲合唱團週一應邀到加州太平洋醫療中心CPMC演唱，希望用來自台灣布農族部落的天籟之音，撫慰病患和醫護人員。

加州太平洋醫療中心（CPMC）傳來天籟的聲音，來自台灣的原聲合唱團，週一中午應邀在主院區大樓的大廳演唱。

台灣原聲音樂學校校長洪春滿說：「我們在合唱練習當中，校長特別強調就是心在一起就會感動天，那我們小朋友的歌聲，因為他們來自大自然的天籟，所以他可以很純淨，可以安慰病患的心情，然後可以給我們醫護人員做一些加油、鼓勵和打氣。」

CPMC已經有157年歷史，四年前在Van Ness大道上興建全新院區，除了傳統治療，院方也很重視音樂療法。

N加州太平洋醫療中心婦產部總監范淵達說：「心靈治療非常要緊，所以我們每天不但是對員工，對病人非常重要，所以我們每天都有禮拜一到禮拜五都有音樂表演，因為讓他們聽到音樂的時候，我相信心情開心，他康復得更快一點。」

協助安排這次訪問的CPMC婦產部總監范淵達醫師，不但和孩子們分享自己移民來美的經驗，也介紹該醫院如何在Covid疫情期間，如何維持營利不虧損，他也希望透過這次演出訪問，讓孩子們開開眼界。

范淵達說：「新建的醫院有四年了，讓他們看看在美國最先進的醫院，是長甚麼樣子，然後跟我們員工一起吃中飯，在餐廳吃飯，也了解說在美國的生活，美國的醫療事業是怎麼做的，（所以也特別安排通心麵，也是美式食物讓他們品嘗一下？）對我就說，我問他們這幾天吃了甚麼，我想說特別一點，他們沒吃過通心麵和肉丸，所以我今天就安排通心麵和肉丸。」

合唱團指揮馬彼得校長，同時也是在2008年成立台灣原聲音樂學校的創辦人之一，他說這次來美演出，一方面要回饋社區，另一方面也給孩子們築夢的機會。

馬校長說：「教育我們的孩子在整個過程當中，怎麼自立，怎麼互相幫助，也同時開拓他們的眼界，好讓他們將來因為能夠有這趟行程，有更大的夢想。」

馬校長說，該校學生主要來自台灣南投縣信義鄉原住民布農族部落，其中有約八成是中低收入或隔代教養家庭的孩子，當初創辦合唱團，希望透過音樂來教育他們。

馬校長說：「我們真正的目的，是希望提供他們一個更好的教育機會，好讓因為能夠教育來改變他們未來的命運，而不是複製上一代的弱勢或者是貧窮。」

原聲的海外代表車和道，在美國退休後，便一直擔任合唱團資助人和義工，他分享與孩子們相處的心得。

車和道說：「做義工，其實感覺起來最重要的，就是要陪伴、陪伴、陪伴，那為什麼要說三次呢，就是要持續，就是要長期的做，假如說是上來看看他們，教一下一年、兩年，照顧這些學生，就像放煙火一樣，對他們的效果不會太大。」

原聲合唱團上個週末剛在灣區演出，馬彼得校長說，很感動這次受到灣區僑界人士熱情接待，尤其該合唱團成立以來，得到許多灣區善心人士支持。

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