【科技新聞】有跡象顯示灣區科技公司大規模裁員開始放緩（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

有跡象顯示,灣區科技公司的大規模裁員開始放緩。

The Mercury News的報導指出,加州就業發展部(EDD)文件顯示,最近三個月,灣區科技公司裁員數目自2022年初以來,首次少於前三個月宣布的裁員數量。

從4月到6月的第二季度,灣區的科技公司提交了5,200多人的裁員計劃,1月至3月第一季度,披露近10,200名裁員人數,顯示最近一個季度的裁員總數大幅放緩。

對於這個現象,專家有不同解讀,包括股價回升、通脹放緩、整體經濟前景比幾個月前樂觀,科技公司正在進行重組,還有就是疫情期間招募過多的員工等等。

專門分析經濟數據的研究及顧問公司(Beacon Economics),根據EDD官方發布的對灣區和加州所有主要行業經季節調整後的職位總數進行的彙編,在2023年前四個月,科技公司在灣區淨裁掉了16,500個工作崗位。

但5月份,科技公司在灣區增加了2,300個就業崗位,給受創的科技業出現了一些充滿希望的跡象。

一些專家表示,科技行業正在嘗試大規模轉向人工智能和機器學習技術,科技公司也紛紛投入到創造產品,來服務於尖端綠色能源汽車和電池。

不過也有專家表示,矽谷的繁榮與蕭條也是有週期的,在這裡住得夠久的人,就可以深切的體會。

