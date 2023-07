【灣區新聞】奧克蘭亞健社醫護人員舉行集會 抗議人手短缺（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

奧克蘭(屋崙)亞健社醫護人員週一舉行集會,抗議人手短缺。

奧克蘭亞健社醫護人員在週一中午12點舉行集會,醫護人員們要求管理層採取行動,解決醫療危機。

工會表示,代表大約300名亞健社員工,週一早上的集會大約有200人出來,職位從護士至前台人員都有。

集會人士表示,人手不足,導致患者的等待時間極長,護理水平下降,同時亞健社醫護人員的工資未能跟上通貨膨脹的步伐,低於該地區的其他診所,情況導致許多員工離開,轉到其他地方尋找就業機會,造成剩下的員工工作量不斷增加。

奧克蘭亞健社醫護人員Tom說:「我們現在正在經歷高通漲時代,但我們人工又不夠高,每個人都要養家,所以生活很艱難,為了我們的將來,為了繼續中文服務,我們每個人都要站出來,為自己的福利而爭取,而為病人獲得中文服務福利而努力。」

Tom在亞健社擔任護理員,主要叫病人進房,為病人量血壓、體重,以及協助醫生和病人之間的溝通等,他表示,現在工作壓力大,但得不到公平待遇,由於人手不足,自己難以拿病假或休假,長此下去,身心都會有影響。

Tom說:「希望今日的行動,令亞健社高層理解我們處境,可以調整一下我們的待遇,我們需要得到尊重。」

Alameda縣的亞裔社區弱勢社群,依賴亞健社的衛生服務,但由於包括牙科、轉介服務等在內的重要人手嚴重短缺,患者因此需要等待長達6個月的預約時間,其中一些等待名單長達500人。

自1月份以來,亞健社的工作人員一直同管理層談判,但工會指管理層採取拖延和忽視態度,持續不能解決問題,本台曾就事件查詢奧克蘭亞健社,但未有回覆。

