【灣區新聞】奧克蘭亞健社醫護人員舉行集會 抗議人手短缺（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

奧克蘭（屋崙）亞健社醫護人員週一舉行集會，抗議人手短缺。

奧克蘭亞健社醫護人員在週一中午12點舉行集會，醫護人員們要求管理層採取行動，解決醫療危機。

工會表示，代表大約300名亞健社員工，週一早上的集會大約有200人出來，職位從護士至前台人員都有。

集會人士表示，人手不足，導致患者的等待時間極長，護理水平下降，同時亞健社醫護人員的工資未能跟上通貨膨脹的步伐，低於該地區的其他診所，情況導致許多員工離開，轉到其他地方尋找就業機會，造成剩下的員工工作量不斷增加。

奧克蘭亞健社醫護人員Tom說：「我們現在正在經歷高通漲時代，但我們人工又不夠高，每個人都要養家，所以生活很艱難，為了我們的將來，為了繼續中文服務，我們每個人都要站出來，為自己的福利而爭取，而為病人獲得中文服務福利而努力。」

Tom在亞健社擔任護理員，主要叫病人進房，為病人量血壓、體重，以及協助醫生和病人之間的溝通等，他表示，現在工作壓力大，但得不到公平待遇，由於人手不足，自己難以拿病假或休假，長此下去，身心都會有影響。

Tom說：「希望今日的行動，令亞健社高層理解我們處境，可以調整一下我們的待遇，我們需要得到尊重。」

Alameda縣的亞裔社區弱勢社群，依賴亞健社的衛生服務，但由於包括牙科、轉介服務等在內的重要人手嚴重短缺，患者因此需要等待長達6個月的預約時間，其中一些等待名單長達500人。

自1月份以來，亞健社的工作人員一直同管理層談判，但工會指管理層採取拖延和忽視態度，持續不能解決問題，本台曾就事件查詢奧克蘭亞健社，但未有回覆。

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