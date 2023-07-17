【財經新聞】美國服裝設計師控告Shein生產銷售及抄襲其產品

July 17, 2023 新聞, 財經新聞, 熱點關注

【KTSF】

三個美國服裝設計師聯合向加州法院提出訴訟，控告中國的時尚零售平台Shein生產、分發和銷售與他們創作一模一樣的產品，最耐人尋味的是，原告是以反黑幫的法例RICO來起訴Shein。

美聯社報導，原告在本星期提出集體訴訟，指控Shein的侵權行為是如此過份，就等如黑幫的敲詐勒索根據，所以他們援引反黑法例RICO來提訴。

這項法例是針對有組織犯罪而設立，原告指Shein透過一再侵權而發達，是長期而又持續的敲詐勒索模式，而且沒有收斂的跡象，以有組織的力量，每天弄出6千個新東西，用複雜如拜占庭騙局的企業結構去欺騙設計師，所以最好是援引RICO反黑法來對付Shein。

原告要求賠償和防止這種欺詐活動，Shein回應聲明會認真處理侵權案，在IP權利者投訴時快速採取行動，Shein也表示會強力應對這宗訴訟，並認為官司的聲請說不通。

國會也正在調查Shein、拼多多美國版Temu，還有其他與中國有業務的美國品牌，包括Nike與Adidas向美國消費者銷售的產品，是否有涉及在中國的強迫勞工。

國會眾議院上個月就發表報告，嚴厲批評Shein與Temu，報告特別針對Temu，指出在遵守有關計劃，防止強制勞工產品在其平台銷售方面，連裝門面的功夫都沒有做。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
版權所有，不得轉載。

您喜歡的新聞

Related Articles

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*