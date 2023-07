【財經新聞】美國服裝設計師控告Shein生產銷售及抄襲其產品

【KTSF】

三個美國服裝設計師聯合向加州法院提出訴訟,控告中國的時尚零售平台Shein生產、分發和銷售與他們創作一模一樣的產品,最耐人尋味的是,原告是以反黑幫的法例RICO來起訴Shein。

美聯社報導,原告在本星期提出集體訴訟,指控Shein的侵權行為是如此過份,就等如黑幫的敲詐勒索根據,所以他們援引反黑法例RICO來提訴。

這項法例是針對有組織犯罪而設立,原告指Shein透過一再侵權而發達,是長期而又持續的敲詐勒索模式,而且沒有收斂的跡象,以有組織的力量,每天弄出6千個新東西,用複雜如拜占庭騙局的企業結構去欺騙設計師,所以最好是援引RICO反黑法來對付Shein。

原告要求賠償和防止這種欺詐活動,Shein回應聲明會認真處理侵權案,在IP權利者投訴時快速採取行動,Shein也表示會強力應對這宗訴訟,並認為官司的聲請說不通。

國會也正在調查Shein、拼多多美國版Temu,還有其他與中國有業務的美國品牌,包括Nike與Adidas向美國消費者銷售的產品,是否有涉及在中國的強迫勞工。

國會眾議院上個月就發表報告,嚴厲批評Shein與Temu,報告特別針對Temu,指出在遵守有關計劃,防止強制勞工產品在其平台銷售方面,連裝門面的功夫都沒有做。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。