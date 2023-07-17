【灣區新聞】Santa Clara縣公立圖書館暑假將舉辦多場精神健康講座

【KTSF 萬若全報導】
Santa Clara縣公立圖書館與衛生單位合作，在這個暑假舉辦多場精神健康講座，提供縣民多方面的資訊，包括精神健康醫療保健。
Santa Clara縣指出，美國每五個成年人，就有一人有精神疾病，在聖克拉拉縣，大約有34萬名成年人有這方面的問題。
長期以來，人們對精神病存有偏見，感覺羞恥，加上醫療費用和繁文縟節，讓許多人怯於尋求幫助治療。
加州SB855提案確立了平價權，意思是醫療保險對於身體疾病以及精神疾病，提供相等的保健福利，不能厚此薄彼，要求保險公司承保心理健康和藥物濫用障礙的必要治療，但是許多患者不了解自己的權利。
Santa Clara縣圖書館將舉辦一系列活動，解釋了常見的心理健康問題，以及如何識別特徵和症狀，還提供了有關精神健康權利的信息、護理、獲得護理的步驟和資源，以及遇到問題時該怎麼辦。
參與的圖書館包括：
Campbell圖書館: 7月26日星期三晚上6時至7時
Cupertino圖書館：8月9日星期三晚上7時至8時
Gilroy圖書館：8月30日星期一晚上6時至7時
Los Altos圖書館：9月20日星期三中午11時至12時
Milpitas圖書館：8月21日星期一晚上6時至7時
Morgan Hill圖書館：8月7日星期一晚上6時至7時
Saratoga圖書館：8月15日星期二晚上7時至8時
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