【灣區新聞】Santa Clara縣公立圖書館暑假將舉辦多場精神健康講座

【KTSF 萬若全報導】

Santa Clara縣公立圖書館與衛生單位合作,在這個暑假舉辦多場精神健康講座,提供縣民多方面的資訊,包括精神健康醫療保健。

Santa Clara縣指出,美國每五個成年人,就有一人有精神疾病,在聖克拉拉縣,大約有34萬名成年人有這方面的問題。

長期以來,人們對精神病存有偏見,感覺羞恥,加上醫療費用和繁文縟節,讓許多人怯於尋求幫助治療。

加州SB855提案確立了平價權,意思是醫療保險對於身體疾病以及精神疾病,提供相等的保健福利,不能厚此薄彼,要求保險公司承保心理健康和藥物濫用障礙的必要治療,但是許多患者不了解自己的權利。

Santa Clara縣圖書館將舉辦一系列活動,解釋了常見的心理健康問題,以及如何識別特徵和症狀,還提供了有關精神健康權利的信息、護理、獲得護理的步驟和資源,以及遇到問題時該怎麼辦。

參與的圖書館包括:

Campbell圖書館: 7月26日星期三晚上6時至7時

Cupertino圖書館:8月9日星期三晚上7時至8時

Gilroy圖書館:8月30日星期一晚上6時至7時

Los Altos圖書館:9月20日星期三中午11時至12時

Milpitas圖書館:8月21日星期一晚上6時至7時

Morgan Hill圖書館:8月7日星期一晚上6時至7時

Saratoga圖書館:8月15日星期二晚上7時至8時

