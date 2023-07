【KTSF】

南灣聖荷西市超過4500名的市府員工,有可能發起罷工行動,這將會是16年來第一次發生。

代表的員工的兩個工會,要求市府在未來三個財政年度分別加薪7%、6%、5%,加上8星期的家庭假期,兩個工會的合約將於這個月底屆滿。

而現時聖荷西市府表示,能做到的加薪幅度低於工會要求,三年的加薪幅度分別是5%、4%、3%。

