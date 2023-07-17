【灣區新聞】舊金山Safeway超市引入新科技 望減少盜竊案

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舊金山（三藩市）的商店盜竊案十分猖獗，令零售業者喊苦連天，灣區各地的Safeway超級市場，近期新增一項新科技，希望有助於減少店內的盜竊罪案。

顧客離開前在這個閘門前掃描收據才能出去，上個星期開始，一些顧客注意到，在部份Safeway超市內，安裝了這樣的玻璃閘門系統，希望能減少店內盜竊案件的發生。

在舊金山就至少有兩家Safeway已經裝上，包括Webster街以及Mission街上兩家分店。

這位顧客每星期會到Webster街的Safeway購物，他說店內盜竊案每天都在發生，顧客只能自求多福。

有顧客認為，新的裝置可以阻止人犯案，也有顧客抱怨，有愈多的偷竊事件，其他顧客就要負更多的錢，因為額外的成本最終還是會轉嫁給消費者。

更有消費者擔心，商店盜竊案頻頻發生，會導致一些業者不願再經營下去，而選擇關閉或離開。

不過Safeway啟用新系統，也碰到一些故障，例如消費者在掃描收據時有問題，必須找來店員幫忙，或是沒有拿收據的顧客，也必須找店員協助打開閘門。

也有顧客擔心，竊盜份子還是可能踢開門出去，或是從這三英尺高的閘門跳出去。

Safeway回應KPIX電視台查詢時表示，新系統是為了防止人入店內盜竊，未來是否會也在其他分店安裝，Safeway則沒有說明。

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