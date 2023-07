【灣區新聞】舊金山Safeway超市引入新科技 望減少盜竊案

【KTSF】

舊金山(三藩市)的商店盜竊案十分猖獗,令零售業者喊苦連天,灣區各地的Safeway超級市場,近期新增一項新科技,希望有助於減少店內的盜竊罪案。

顧客離開前在這個閘門前掃描收據才能出去,上個星期開始,一些顧客注意到,在部份Safeway超市內,安裝了這樣的玻璃閘門系統,希望能減少店內盜竊案件的發生。

在舊金山就至少有兩家Safeway已經裝上,包括Webster街以及Mission街上兩家分店。

這位顧客每星期會到Webster街的Safeway購物,他說店內盜竊案每天都在發生,顧客只能自求多福。

有顧客認為,新的裝置可以阻止人犯案,也有顧客抱怨,有愈多的偷竊事件,其他顧客就要負更多的錢,因為額外的成本最終還是會轉嫁給消費者。

更有消費者擔心,商店盜竊案頻頻發生,會導致一些業者不願再經營下去,而選擇關閉或離開。

不過Safeway啟用新系統,也碰到一些故障,例如消費者在掃描收據時有問題,必須找來店員幫忙,或是沒有拿收據的顧客,也必須找店員協助打開閘門。

也有顧客擔心,竊盜份子還是可能踢開門出去,或是從這三英尺高的閘門跳出去。

Safeway回應KPIX電視台查詢時表示,新系統是為了防止人入店內盜竊,未來是否會也在其他分店安裝,Safeway則沒有說明。

