【全國新聞】紐約長島13年前連環兇殺案 59歲疑犯落網（視頻）

July 17, 2023 新聞, 全國消息, 熱點關注

【KTSF】

紐約州長島連環兇殺案發生十多年，涉嫌殺害了11人，包括9名婦女、一名男人和一名嬰兒的連環殺手13日終於落網，他週五上庭，目前他被控導致其中3名女性死亡，面臨3項一級謀殺和3項二級謀殺，他否認控罪。

落網的59歲男子Rex Heuermann是建築師，已婚，並育有一名孩子。

據福布斯報導，他是紐約RH Architecture Design公司的行政總裁，命案發生在十幾年前，紐約警方在2010年和2011年，分別位於紐約海灘高速公路上、Gilgo海灘沿線的灌木叢等地，發現共11具用由粗麻布包裹的屍體。

死者有9個婦女、一個男人和一個嬰兒，大多數死者是曾經從事性工作的年輕女性。

警方是根據一名目擊者提供的線索而將疑兇拘捕，該目擊者說，在2010年在其中一名死者失踪時，他曾見過被告的Pick-up車，探員後來從被告丟棄的一塊Pizza皮中得到他的DNA，經對比後，發現與屍體中發現的基因吻合，從而鎖定被告。

疑兇的鄰居表示十分震驚。

鄰居Richard Harmon說：「十分震驚，我意思是，真是令人大開眼界，就像我說，29年來，這是我見過的最糟糕的情況。」

鄰居Etienne Devilliers說：「我們常每天聊天，他（疑兇）的孩子是個好孩子，有特殊需要，而他（疑兇）很安靜，從不麻煩人，我們有點震驚，他（疑兇）成長中有父母兄弟。」

這宗連環兇殺宗橫跨了20多年一直未破案，案件還曾被改編成為書籍《迷失的女孩：美國未解之謎》，以及Netflix電影《失蹤的女孩：長島連續殺人事件 Lost Girls》

Heuermann 14日提堂，面對3項一級謀殺和3項二級謀殺的控罪，他不認罪，目前還押候審、不准保釋，他將於8月1號再上庭。

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