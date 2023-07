【全國新聞】紐約長島13年前連環兇殺案 59歲疑犯落網（視頻）

【KTSF】

紐約州長島連環兇殺案發生十多年,涉嫌殺害了11人,包括9名婦女、一名男人和一名嬰兒的連環殺手13日終於落網,他週五上庭,目前他被控導致其中3名女性死亡,面臨3項一級謀殺和3項二級謀殺,他否認控罪。

落網的59歲男子Rex Heuermann是建築師,已婚,並育有一名孩子。

據福布斯報導,他是紐約RH Architecture Design公司的行政總裁,命案發生在十幾年前,紐約警方在2010年和2011年,分別位於紐約海灘高速公路上、Gilgo海灘沿線的灌木叢等地,發現共11具用由粗麻布包裹的屍體。

死者有9個婦女、一個男人和一個嬰兒,大多數死者是曾經從事性工作的年輕女性。

警方是根據一名目擊者提供的線索而將疑兇拘捕,該目擊者說,在2010年在其中一名死者失踪時,他曾見過被告的Pick-up車,探員後來從被告丟棄的一塊Pizza皮中得到他的DNA,經對比後,發現與屍體中發現的基因吻合,從而鎖定被告。

疑兇的鄰居表示十分震驚。

鄰居Richard Harmon說:「十分震驚,我意思是,真是令人大開眼界,就像我說,29年來,這是我見過的最糟糕的情況。」

鄰居Etienne Devilliers說:「我們常每天聊天,他(疑兇)的孩子是個好孩子,有特殊需要,而他(疑兇)很安靜,從不麻煩人,我們有點震驚,他(疑兇)成長中有父母兄弟。」

這宗連環兇殺宗橫跨了20多年一直未破案,案件還曾被改編成為書籍《迷失的女孩:美國未解之謎》,以及Netflix電影《失蹤的女孩:長島連續殺人事件 Lost Girls》

Heuermann 14日提堂,面對3項一級謀殺和3項二級謀殺的控罪,他不認罪,目前還押候審、不准保釋,他將於8月1號再上庭。

