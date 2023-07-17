【灣區新聞】奧克蘭580公路兩車互相交火 8歲童被流彈擊中危殆

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東灣奧克蘭（屋崙）的580號公路上週五晚發生槍擊案，兩架車輛互相交火，流彈擊中另一架車上的8歲兒童，目前情況危殆。

根據加州公路巡警上週五晚約6點23分，在奧克蘭鄰近Grand Avenue的580公路上，一架深黑色的SUV和一架褐紅色的SUV互相開槍，公路上散佈了子彈殼，行車線一度關閉幾個小時。

加州公路巡警發言人表示，公路上再度發生一場無理的悲劇，兩架車輛將公路當作是槍戰的地方，他指當有小孩被子彈擊中，任何有小孩的人都會深感同情，他亦一度哽咽。

當局指，相信兩架涉案車輛，都在580公路東行線的Park Street出口逃去。

有住在公路旁邊的居民指，這些罪案沒完沒了，槍擊、搶劫、車輛爆竊，現在又多一名小孩成為罪案的受害者，情況已經失控。

他指住在奧克蘭超過30年，形容80、90年代的治安亦不好，但形容現在的罪案更明目張膽，情況和以往比較更差。

當局指8歲的小童中槍後，他的母親將他送到醫院，目前情況危殆。

該宗槍擊案是本週第三宗牽涉到小孩的槍擊案，在上星期三，奧克蘭一名8歲和13歲的小孩分別被流彈擊中。

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