【全國新聞】眾院通過《國防政策法案》 附加涉及墮胎和跨性別手術的條款

共和黨控制的國會眾議院,以些微多數票表決通過年度的《國防政策法案》,在這條法案裡面,共和黨人附加了一些備受爭議,有關墮胎政策和跨性別手術的條款。

國會眾議院按黨派路線來投票,結果以219對210票的些微多數票表決通過《國防政策法案》,有四名民主黨人倒戈,加入共和黨人的陣線,贊成通過法案,但也有四名共和黨人投反對票。

《國防政策法案》主要是為國防部制定政策議程以及授權撥款,今次法案經過激烈的辯論,以及採納備受爭議的修訂條款才表決通。

這些經修訂的共和黨人附加的額外條款,是與墮胎政策和跨性別人士得到醫療健保有關,當中包括將會禁止國防部支付服役軍人與墮胎有關的醫療費用,以及禁止為跨性別人士支付變性手術,和接受荷爾蒙療程的費用。

法案也包含美軍人員加薪5.2%。

眾議長麥卡錫慶祝法案通過時表示,衝擊美軍部隊的激進計劃將會終於得到取消,他又說,尖端科技將得到更多投資,對於共和黨人指這些修訂條款仍太過保守。

眾議院少數黨領袖Hakeem Jeffries就表示絕不認同。

法案下一步將會與民主黨主導的參議院協調得出一個妥協版本,然後提交參議院審議。

